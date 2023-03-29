港足．大馬直擊｜香港球迷親赴新山打氣　港隊兩球不敵馬來西亞

香港足球代表隊周二（28日）作客馬來西亞新山的蘇丹依布拉欣體育場，相隔逾9個月再友賽由前港足主教練金判坤執掌的大馬國家隊。

逾20名香港球迷專程赴新山觀賽及打氣，惟上半場後防犯錯下，末段攻勢亦未能助香港追近，港足終兩球告負。

香港01記者袁志浩 馬來西亞新山直擊



屬於馬來西亞超聯班霸柔佛DT新主場的蘇丹依布拉欣體育場，晚上在紅與藍的燈光映照下更顯氣魄。這耗支2億令吉（約3.6億港元）的球場在2020年正式啟用，場內使用LED廣告板，賽前以高質音響播放強勁音樂，營造大賽氣氛。

然而場地雖可容納40000名觀眾，卻出現甚多空位，由於適逢齋戒月（Ramadan），賽事晚上10時才展開，最終只得4593人入場。穿起黃色波衫的主隊球迷集中坐在後備席對面；「死忠」打氣團則坐在龍門後，以黑底黃字的T-shirt為制服，高歌「Malaysia 」打氣，也不時嘗試騷擾港隊門將葉鴻輝，有人用廣東話叫「你係邊個呀！」

港足球迷與馬來西亞球迷大合照。（袁志浩攝）

今次是香港取消所有入境限制後、港足首場作客賽事，約20多名球迷遠赴新山支持愛隊，眾人早在開賽前兩小時已於場外集合，一度與馬拉擁躉合照，遇上港隊隊巴亦即高唱打氣歌曲。港隊球迷順利通過安檢入場，惟當地足總以安全為由，安排他們於上層看台觀戰，與下層的大馬球迷分隔。雖然這班「第十二人」距離球場頗遠，但仍努力大喊「We are Hong Kong」，為球員送上支持。

港足今場作大幅輪換。（袁志浩攝）

港隊一如所料，比起上場打和新加坡進行大幅度輪換，門將改由葉鴻輝把關，茹子楠、李毅凱、勞烈斯及梁冠聰組成防線，中場則只由胡晉銘取代受傷的黃威，而在安永佳缺陣下，孫銘謙改為夥拍潘沛軒及艾華。

港隊早段一度有勞烈斯接應角球頂中柱，他補射又斜出，大馬之後開始控制局勢，並用逼搶令港隊犯錯。19分鐘，李毅凱後場嘗試擺脫對手但被搶走腳下球，他一度倒地疑遭踢跌，但球證沒有判罰，大馬乘勢由阿克耶射入，領先1：0。

+ 8

港隊之後有孫銘謙頭頂腳踢，但連環埋門都無功而還，35分鐘潘沛軒中場偷波再推進，右路窄角度射遠柱僅僅出界。港隊中場失勢，難控定皮球，大馬42分鐘再下一城，龍門球精準斬落中鋒陸伊騰腳下，再直線傳予費沙破門，港隊半場落後至0：2。

換邊後踢到60分鐘，港隊主帥安達臣一口氣調入4名球員，包括羅梓駿、陳肇鈞、梁諾恆及黃梓浩，換出艾華、梁冠聰、李毅凱及胡晉銘。77分鐘，港隊右路角球，梁諾恆門前迎頂惟高出；馬來西亞後備入替的顏興隆施射無功而還。

港隊末段壓在對手禁區邊圍攻，85分鐘，黃皓雋在禁區頂起腳惟被門將打出，3分鐘後顏卓彬在右路離門30碼開出罰球，皮球彎入禁區，勞烈斯迎頂亦不中目標。補時階段，顏卓彬在右路斬向尾柱，黃皓雋飛頂惟大馬門將卡拉穆拉早一步打出，但兩人「頭撞頭」，卡拉穆拉因而受傷血流披面，需軍醫立刻入場包紮。最終港隊未能破蛋，以0：2落敗，以一和一負結束今個國際賽期兩場友誼賽，下一次國際賽期將在6月中。