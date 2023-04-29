觀塘行山｜輕鬆登上沈雲山飽覽九龍灣景色 落佐敦谷小徑要留神
撰文：雞丁暟遊天下
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沈雲山是一個高177米的山丘，地圖上多沒標示。在觀塘長大都不知有這山徑，今次真是長知識。你知道在哪兒嗎？
山上有個配水庫平台供遊人休息及晨運，若時間剛巧的話更可以在此欣賞日落。
Google時間：約1小時30分鐘
從高雷中學下車後向上走，經過協和街變電站，繼續沿順利邨道上斜，看見閘口便左轉。沿路都是單程大路，中途看見一棵有花的樹。直上便到配水庫平台，剛巧有兩個人在玩板球。石牆作拍攝背景都不錯。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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下山不久便看見分支，往右轉繼續下行。此處開始地勢險峻，必須要有經驗行山人士陪同。中途看見不少晨運老人家。一眼飽覽整個九龍灣。此處慢慢行也不算太難，右邊往佐敦谷水塘水壩，左邊直接到達佐敦谷遊樂場。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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【本文獲「雞丁暟遊天下」授權轉載。】
沈雲山有什麼打卡景點？
山上有個配水庫平台供遊人休息及晨運、特色石牆，若時間剛巧的話更可以在此欣賞日落......【詳情請看】。
有什麼上沈雲山的方法？
最簡單：由順利邨道行馬路上山；次簡單：行振華道晨運徑接馬路上山；較困難：由佐敦谷沿山徑上山