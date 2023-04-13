歐聯｜林柏特領車路士吞兩連敗　陷困境仍然要信：奇蹟有可能發生

身處壞時代，「相信」都是選擇之一。

林柏特領車路士出戰歐聯8強首回合，結果作客兩球不敵皇家馬德里，他賽後就選擇了相信，即使兩球落後，也要相信下回合可以逆轉戰局，並豪言「奇幻一夜將在史丹福橋上演」。



車路士與皇家馬德里爭奪歐聯4強席位，首回合先在皇馬主場班拿貝上演。車路士班主托德波里賽前在口水戰先下一城，豪言今仗作客將以3球淨勝皇馬。

今仗實際戰情卻與托德波里的預想大相逕庭，皇馬經驗老到，控制戰局，不論在控球權及射門次數皆比車路士優勝。阿列沙巴拿加雖然撲出雲尼斯奧斯的近射，但賓施馬「執雞」建功開紀錄，21分鐘領先1：0，是這名法國射手在歐洲賽第90球，亦是在歐聯第20次攻破英超球隊的大門。

賓施馬近門補中，攻入歐洲賽的第90個入球。（路透社）

落後一球的車路士，下半場禍不單行，日前與球隊續約的芝維爾（Ben Chilwell），回防時情急下拉跌洛迪高，球證直接出示紅牌，車路士需十人應戰。皇馬其後一次短角球攻勢，雲尼斯奧斯回傳予阿辛斯奧，第一時間撞射破網，74分鐘奠定兩球勝局。

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阿辛斯奧撞射建功，為皇馬奠定兩球勝局。（路透社）

林柏特仍感滿意 深信有望主場逆轉

樸達被炒後，改由前主帥林柏特（Frank Lampard）擔任看守領隊，但車路士的頹勢未止，林柏特上任兩場全輸兼零入球，似乎換帥概念未能即時幫到車路士。

今仗在十人應戰下淨負兩球，林柏特依然滿意球隊的發揮，「即使球隊十人應戰，我也對他們的表現感自豪，踢少一人也沒有太大的劣勢，我們有3個不錯的機會，可惜未能轉化成入球，但成績就是一切。」

即使兩球落後返回史丹福橋，林柏特依然抱有希望，「我跟眾將說：『奇幻一夜能夠在史丹福橋發生！』即使他們（皇馬）是一支十分出色的隊伍，但我們都要相信。我們在比賽中的細節當然有改善空間，加上更正面的心態，我相信一切也有可能，我曾經在史丹福橋親身體驗過。」

即使兩球落後，車路士看守主帥林柏特依然對晉級抱有希望。（路透社）

皇馬今仗不乏機會擴大紀錄，惟阿列沙巴拿加屢救險球，才令車路士不至於再失球。縱然如此，皇馬主帥安察洛堤滿意表現，指球隊為晉級打好基礎，「球隊在11打11時表現很好，我們曾經想過多踢一人時把差距擴大，但球員們在今仗已消耗不少體力，導致末段頭腦有點不清晰，總括而言也是很好的表現，但我們不能掉以輕心，還有90分鐘，我們同樣要努力。」

即使皇馬如今領先兩球，主帥安察洛堤表示球隊不能掉以輕心。（Getty Images）

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