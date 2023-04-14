歐霸｜曼聯黑氣纏身「炮製」4球仍和局　兩中堅傷出般奴被罰停賽

曼聯再鬥西甲球隊，歐霸盃8強硬撼「歐霸專家」西維爾，首回合21分鐘已在主場領先兩球，以為有個好開始，豈料隨後發生連環不幸事件，即使紅魔鬼今場「炮製」4球，也要被西維爾追成2：2平手，更要受傷兵及停賽夾擊，曼聯衝擊另一錦標添上陰影。



曼聯近期的傷兵停不了，雖然基斯甸艾歷臣傷癒，但主將拉舒福特卻在上輪英超傷出。曼聯在歐霸8強首回合主場鬥西維爾，主帥坦赫格以安東尼馬迪爾擔任正箭頭，沙比薩繼續從後支援，隊長般奴費南迪斯則踢後一格校炮。

沙比薩7分鐘梅開二度

沙比薩冬窗從拜仁慕尼黑外借至曼聯後，愈踢愈好，這名奧地利中場也直言有意留在奧脫福，他在今仗再度向曼聯球迷展示留下來的誠意。沙比薩先接應般奴的直線，禁區內一控再轉身抽射，剛好收死西維爾門將耶辛尼保奴（Yassine Bounou），14分鐘先開紀錄。

西維爾隨後一次後場失誤，馬迪爾策動反擊，一記直線撕破對方防線，沙比薩入楔接應，單刀再射破保奴的十指關，短短7分鐘梅開二度，曼聯開賽21分鐘領先2：0，這個開局看來不錯。

開賽21分鐘，沙比薩梅開二度，曼聯有個好開始。（Getty Images）

曼聯的命運逆轉

以為曼聯今仗順風順水，劇情在上半場末段開始出現變化，西維爾的尼曼查古迪積（Nemanja Gudelj）禁區內起腳，般奴封阻時被皮球省中手肘，球證認為他蓄意手球，並向般奴出示黃牌，累積第3張黃牌，次回合需要停賽。中堅華拉尼半場因傷換出，由哈利馬古尼入替。

西維爾下半場積極反撲，曼聯的反擊依然具威脅，安東尼右路個人突破，殺入禁區再擺脫對方守衛，大位射遠柱惟中柱彈出。曼聯無緣再添紀錄，為今仗埋下伏線，37歲老將捷西斯拿華斯右路落底接應，馬拉西亞先判斷錯誤，隨後回身追波欲落腳擋出對方的傳中，卻誤擺烏龍，西維爾84分鐘追成較接近紀錄。

繼華拉尼傷出後，另一中堅利辛度馬天尼斯在無人觸碰下受傷，已用盡5個換人名額的曼聯只好十人應戰。西維爾繼續圍攻，安尼斯利（Youssef En-Nesyri）接應奧甘波斯的傳中頭槌攻門，近距離省中馬古尼的頭部改變方向，剛好收死迪基亞，結果曼聯末段連失兩球烏龍球，被西維爾迫和2：2。

利辛度馬天尼斯末段傷出，曼聯只好十人應戰。（Getty Images）

坦赫格：我們要學懂如何殺死比賽

曼聯由兩球的大好形勢，變成2：2的和局，主帥坦赫格直言發生了一連串不幸事件，「我們擁有優勢，更可將比數改寫至3﹑4：0，但隨後出現了受傷﹑黃牌等調動，我們逐漸失去主動權，加上馬天尼斯的受傷，我們只好踢少一人，然後再失一球。雖然幸運之神顯然不站在我們一邊，但我們要從中學習，學懂如何殺死比賽。」

坦赫格直言，曼聯在大好形勢下，依然未能殺死比賽。（Getty Images）

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