英超觀察｜曼聯缺卡斯米路8場輸一半 作客遇強越弱 成爭前四隱憂

坦赫格整場比賽都皺着眉頭，也難怪，他麾下的曼聯作客紐卡素毫無還擊之力，最後不單以0：2敗陣，更被對手壓過跌落第4位；坦帥依然未能解決中場大將卡斯米路缺陣，以及球隊作客出戰表現奇差的問題，都是「紅魔鬼」爭逐來季歐聯資格的隱憂。



曼聯在聯賽盃決賽面對紐卡素，整場都控制着大局，今場作客聖占士公園卻判若兩隊；沒有卡斯米路串連着攻守，中場運轉不靈，炙手可熱的拉舒福特根本沒有供應，全場零射門；如果較簡單地長傳進攻，中鋒韋格賀斯在主隊兩名高大中堅法比安舒哈及保治文面前完全沒有甜頭，空有1.97米的身高，但空中戰卻沒有一次頂贏。

曼聯中鋒韋格賀斯身高達1.97米，但在空中戰卻沒有優勢。（路透社）

紐卡素雖然控球時間還要稍遜，但射門比率卻是22：6，並藉祖爾韋洛克及哥林威爾遜兩個近頂建功；要不是門將迪基亞幾個神乎奇技的撲救，曼聯應該不止失兩球。事實上，卡斯米路今季缺陣的8場比賽，紅魔就輸了4場。

韋洛克憑一次美妙組織，近門頂入，為紐卡素打開紀錄。（路透社）

卡斯米路對修咸頓時今季第2度領紅，因此自動停賽4場，上場足總盃曼聯已飽吃驚風散，最後因富咸兩人被逐才反勝3：1，但本身表現難稱上佳；今場過後，卡斯米路之後在對賓福特及愛華頓兩場聯賽續要服刑，坦帥要在沙比薩、費特及麥湯米尼等挑選兩人擔任雙防中，還是在今仗末段那樣，將般奴費南迪斯拉後「較炮」？3日後主場迎擊賓福特自有分曉。

紐卡素壓過曼聯升上聯賽第3位，爭前四前景樂觀。（Getty Images）

坦帥還應慶幸卡斯米路缺陣的餘下兩仗，都在主場出擊，因為他們作客遇強越弱，今季作客聯賽前9名球隊，6次出擊，全部鎩羽而歸，除了今場不敵紐卡素，輸給了頭兩名阿仙奴及曼城、0：7慘負利物浦，更不敵阿士東維拉與賓福特；這6場敗仗只入了6球而失了25球，平均每場失超過4球，不只誇張，簡直離譜。他們餘下未對的前9對手是熱刺及白禮頓，都是爭前四的直接競爭對手，實在不能再失。

坦赫格仍未找到卡斯米路缺陣的解決方案，曼聯在這位巴西防中缺陣8場中，輸了4場。（路透社）

紐卡素今仗勝出後，27戰得50分，與曼聯同分，但憑較佳得失球升上第3位，領先多賽一場、第5位的熱刺1分，優勢不算明顯，不過今仗喜見球隊踢出士氣，正如坦帥所言，「紐卡素的爭勝決心比我們更強，所以獲勝了」；前線雖有米基爾阿米朗因傷缺陣，但瑞典中鋒阿歷山大伊沙克逐漸融入隊，快翼辛特麥斯明亦重拾佳態，在左路非常有威脅，而且一月加盟的安東尼哥頓也增加了板櫈深度，「喜鵲」只要4月23日於主場一舉擊敗熱刺，便大有機會來季重返歐聯戰場。