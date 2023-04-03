英超｜曼聯淨負紐卡素聯賽3場不勝　坦赫格指態度成勝負分野

撰文：趙子晉
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曼聯與紐卡素在周日（2日）上演「前四大戰」，「喜鵲」由韋洛克及哥林威爾遜以頭槌各建一功，曼聯兩球不敵對手，並以較差得失球跌至第4位。曼聯主帥坦赫格賽後坦言失望，並指球員在場上的態度成為勝負分野。

曼聯中場大將卡斯米路繼續「坐波監」，球隊攻守串連大受影響，主隊紐卡素今仗不乏攻勢，並由祖爾韋洛克及哥林威爾遜下半場兩記頭槌建功，曼聯兩球淨負對手，聯賽連續3場不勝，與紐卡素同得50分，但得失球較差跌至第4位。

縱然紐卡素與曼聯現時穩坐前四，但來季的歐聯資格仍有懸念，由第5的熱刺到第8的利物浦依然有得爭。

英超｜曼聯缺卡斯米路8場輸一半　作客遇強越弱　爭前四有隱憂

曼聯再輸一場，近3場聯賽未嘗一勝。（路透社）

英超前四爭奪戰：

第3位：紐卡素，27輪50分，得失球差+22
第4位：曼聯，27輪50分，得失球差+4
第5位：熱刺，28輪49分，得失球差+12
第6位：白禮頓，26輪43分，得失球差+15
第7位：賓福特，28輪43分，得失球差+9
第8位：利物浦，27輪42分，得失球差+15

紐卡素決心更大，結果主場兩球淨勝曼聯。（Getty Images）

態度定勝負　坦赫格：球員不成熟

曼聯主帥坦赫格賽後直言，今仗的勝負分野就是兩軍的場上態度，並指麾下沒有低估紐卡素的能力，只是不夠決心，今仗不論攻守也做得不好。

「他們（紐卡素）在場上展示更強的決心及更進取，我有點驚訝球隊的是，球隊在決心及熱誠上完全比不上對方，當我們作客聖占士公園時，就知道必然是硬仗，若我們想要在關鍵賽事中勝出，球員們需要更加成熟，而在今天我看不到。」

坦赫格賽後直指兩軍態度是今場的勝負分野。（路透社）

上次公開認同坦赫格的勞基梳爾，賽後同樣指球隊的決心不足以擊敗對手，並表示眾將為求反底有一個舉動，「歸根究底，球隊的勝負取決於一眾落場的球員，坦白說，我們今仗與踢得好有一段距離。我們賽後在更衣室開會，在沒有教練及工作人員的情況下，我們必須要對大家坦白，才可以解決問題。」

勞基梳爾認同坦帥，並指球員們賽後即時開會檢討。（Getty Images）
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曼聯近3場聯賽成績？

錄得1和2負，分別7球不敵利物浦，0：0賽和修咸頓及0：2不敵紐卡素

曼聯現時聯賽排名？

暫列第4位，以得失球差被紐卡素壓過

坦赫格
曼聯（Manchester United）
紐卡素
英超（Premier League ）
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