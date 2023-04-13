英超︱加歷查指雲迪積克勝維迪　里奧不服：被費托「凌虐」非事實

不同年代的球員，從來難以比較，有足球專頁在Twitter指出，利物浦中堅雲迪積克狀態嚴重滑落，並加上諷刺一句：「人們曾將他跟泰利、高柏尼、里奧（費迪南）和維迪來比較。」

帖文在網上瘋傳，利物浦名宿加歷查發文反駁：「雲迪積克遠勝維迪，他也是個頂級中堅，但你是否忘記他面對托利斯時的表現？」成功引來維迪老拍檔里奧費迪南加入討論。



雲迪積克今季表現滑落，備受批評。（Getty Images）

加歷查：雲迪積克遠勝維迪

加歷查續說道：「正如所有球員一樣，里奧和泰利在他們職業生涯中都曾有踢得不好的球季，雲迪積克今季正是如此。英超年代以來，沒有任何中堅能對球隊帶來雲迪積克一樣的影響力。」

他的言論，立即觸動維迪昔日拍檔里奧費迪南的神經，跟對方來一場大辯論。

加歷查為雲迪積克的表現辯護。（Twitter）

里奧：難道拉舒福特凌虐雲迪積克？

里奧費迪南稱，「我看到加歷查發文說什麼雲迪積克勁過維迪，我想托利斯15次面對維迪射入3球，成為一個神話。維迪在那些比賽有過一點不穩定的時刻，被逐離場過數次，卻被無限放大成每次面對托利斯都受盡凌虐，事實並非如此。」

他提出一個有力例子：「拉舒福特對利物浦13場入6球，是否代表他凌虐了雲迪積克？」

利物浦上季四線爭標，結果失落英超和歐聯兩大錦標，只奪足總盃和聯賽盃，今季全隊狀態大幅回落，周日利物浦賽和阿仙奴一仗，馬天尼利為槍手先開紀錄一球，正是來自雲迪積克的犯錯，里奧不解：「利物浦的防守，我不知道我在看什麼，實在難以理解。」

他建議，「過去數年雲迪積克說得上是全球最佳後衛，要走出谷底，只需重回基本步。」