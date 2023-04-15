英超｜林柏特回歸車路士3連敗　白禮頓全場26次攻門兩後備兵建功

林柏特回歸車路士擔任看守領隊以來，兩戰全敗兼零入球，今仗主場面對白禮頓，硬仗可期。4場不入一球的車路士，上半場11分鐘憑干拿加歷查的射門省中對手破網，惜隨後被白禮頓的兩名後備兵，韋碧克及安斯素各建一功，結果以1：2不敵白禮頓，林柏特回歸3連敗。



樸達早前被炒，今仗無緣倒戈鬥白禮頓，車路士由名宿林柏特（Frank Lampard）敗部復活，再度執教車路士。

對比周中對皇馬的歐聯8強首回合，車路士作出6個調動，前線由史達寧﹑普列錫及梅迪歷在前線攻堅。白禮頓方面，狀態大勇的三笘薰繼續正選披甲，前場由艾雲費格遜掛帥。

三笘薰左路面對查洛巴，依然多次以個人能力突破，令車路士防線甚為頭痕。年僅18歲的艾雲費格遜禁區頂一次熨射，可惜中楣彈出。縱然白禮頓反客為主，可惜車路士才是先開紀錄的一方，梅迪歷左路突破，再傳給干拿加歷查起腳，剛好省中白禮頓球員改變方向，山齊士欲救無從，車路士靠一球有幸運成份的入球，13分鐘領先1：0，終止4場無入球的走勢。

干拿加歷查起腳省中對手破網，車路士終止4場的入球荒。（路透社）

三笘薰今仗非常活躍，在左路有不少空間突破，中段有機會殺入大位右腳抽射，幸好阿列沙巴拿加及時擋出，加上費格遜的頭槌攻門，同樣過不了阿列沙巴拿加的十指關，但這名愛爾蘭小將因此受傷，由韋碧克入替，這名前曼聯﹑阿仙奴箭頭隨即建功，接應哥斯的傳中，被兩名車路士守將夾擊，照樣跳頂頭槌破網，42分鐘追成1：1平手。

三笘薰今仗在左路不乏機會，可惜上半場未能轉化為入球。（Getty Images）

後備入替的韋碧克，面對二人夾擊照樣頭槌破網。（路透社）

林柏特在換邊後「撳掣」，一口氣做出4個調動，薛耶治﹑祖奧菲歷斯﹑高華錫及列斯占士入替，嘗試改變戰局。列斯占士與查洛巴後防一次默契不足，變成安斯素（Julian Enciso）一次大好機會，可惜他勁射中柱，面對空門補中的韋碧克卻射出界。

直至下半場中段，白禮頓已錄得逾20次攻門，他們的努力沒有浪費，安斯素在禁區外推到順起腳，皮球急勁直飛向龍門，阿列沙巴拿加再一次失守，白禮頓69分鐘反超前2：1，車路士未能收復失地，結果以1：2遭白禮頓，車路士再輸一場，林柏特回歸領隊錄得3連敗。

安斯素禁區外勁射破網，白禮頓取得反先一球。（路透社）

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