英超︱鶴臣爺爺領水晶宮3連勝任務已完？　解放前線雙子盡顯長處

車路士與水晶宮兩支倫敦球會近期分別易帥，不約而同找來前領隊暫時領軍，目標都是在餘下球季穩定軍心，買時間再找一位長期主帥，為來季做好準備，效果卻差天共地。

當林柏特回巢4連敗，75歲的鶴臣爺爺已帶隊連贏3場，看似艱難的護級任務，似乎已輕鬆達到。鋒將伊斯說出這位老帥瞬間激活水晶宮的秘方。



英超第32輪



水晶宮 對 愛華頓 今晚10點

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鶴臣回巢教水晶宮，領軍3戰全勝。（Getty Images）

韋拉（Patrick Vieira）在倒戈阿仙奴前被炒，在國際賽期間找來前主帥﹑年屆75歲的鶴臣（Roy Hodgson）出山，領軍直至季尾。

「鶴臣爺爺」回歸，水晶宮即有一番新氣象，主場以2：1擊敗李斯特城，取得今年首勝後，水晶宮氣勢如虹，作客大破列斯聯5：1及兩球淨勝修咸頓。水晶宮表現脫胎換骨，聯賽3連勝，並攻入9球。水晶宮在鶴臣接任前，花了16場聯賽﹑4個月的時間才錄得9個入球。

英超｜水晶宮請75歲鶴臣出山領軍至賽尾 冀護級大混戰求生

水晶宮一度距離降班區域只差3分，如今三連勝後已有9分距離。（Getty Images）

水晶宮踏入2023年，曾經創下12場不勝的尷尬，不經不覺跌至降班大混戰，僅與降班區域相差3分，縱然水晶宮現時仍然位處第12位，但分數已經與3輪前差得遠。鶴臣上任9分全取，現時31輪得36分，與危險區域拉開9分，與稱為護級界線的40分相距不遠。

另外，水晶宮餘下7場聯賽中，僅得熱刺較為難踢，其餘全都是韋斯咸﹑狼隊﹑般尼茅夫等同級對手，似乎水晶宮的護級形勢甚為樂觀。

水晶宮未來7輪賽程：



第32輪：主場對愛華頓

第33輪：作容對狼隊

第34輪：主場對韋斯咸

第35輪：作客對熱刺

第36輪：主場對般奴茅夫

第37輪：作客對富咸

第38輪：主場對諾定咸森林



水晶宮餘下7輪的對手大部分都是同級球隊，鶴臣能否領軍順利護級？（Getty Images）

最佳看守領隊非「爺爺」莫屬

鶴臣歸位，「爺爺」麾下的水晶宮表現大不如前，究竟75歲的老帥有什麼魔法？

鶴臣在2017至2021年執教水晶宮，對比鶴臣年代前﹑後的班底，其實並無大變動，依然是韋費特沙夏﹑佐敦阿休﹑米利禾積域﹑舒洛比﹑湯堅斯及古亞達等球員，鶴臣離開前也已經合作過，如今再度接掌下，他對班底的認識，更容易在短時間發揮球員的功用。另外，「爺爺」在隊中十分有地位，球員們都對他言聽計從，當然好辦事。

鶴臣早前接受訪問時，亦談及成功之道，「球員們對我都十分尊重，而我對球員們有一定的了解，與我以前執教時分別不大，有新球員的加入下，令陣容更加強大，這一個有能力爭勝的陣容。

水晶宮全隊上下也十分尊重鶴臣，亦對他言聽計從。（Getty Images）

伊斯放異彩全靠鶴臣要多謝自己

水晶宮3仗的9個入球中，3球來自伊斯（Eberechi Eze），這名24歲的英格蘭翼鋒原來當年正是由鶴臣帶到水晶宮，如今成功「助攻」自己，伊斯道出激活水晶宮的秘方。

「他（鶴臣）給予我們很多的信心，相信我們有能力，而且在場上給予我們不少自由度，為球隊帶來更多能量及正面效果。」

「有信心，可奪金」，沒有自信又怎能發揮自己的實力，鶴臣更鼓勵伊斯要人望高處，向着英格蘭國腳的目標進發。鶴臣說：「只要他（伊斯）繼續保持這種表現，希望修夫基與他的團隊看得見，然後他們就會作出評核，這一點我不用擔心。伊斯是個年輕又有才能的球員，他可以每場聯賽也不斷進步，並展示自己最好的一面。」

伊斯兩場攻入3球，他直言鶴臣時常鼓勵他們，場上又有更多的自由度。（Getty Images）

信任挽救佐敦阿休

除了伊斯，重生的還有佐敦阿休（Jordan Ayew）。這名加納前鋒在鶴臣回歸前，今季入球及助攻各一，對水晶宮的進攻貢獻不多。在鶴臣回歸的3仗中，對列斯聯梅開二度，對李斯特城又交出助攻，輕鬆遠超早前的數據。

阿休在前線的不惜氣力的走動，拉散對方防線，並為隊友帶來不少空位，令伊斯等拍檔受惠。

鶴臣與阿休同樣曾經合作，全因關係早已建立好，才能交出這種表現，鶴臣表示，「我們互相都十分了解，他感覺良好，願意聽從我們的要求，他知道他可以繼續做自己認為對的事，因為我們在他的背後支持他，他以表現回報我們。」

佐敦阿休十分相信鶴臣，如今以表現回報老帥。（Getty Images）

薑，就是愈老愈辣，75歲的鶴臣爺爺短短3仗展示功力，既知人善任又能激勵眾將，或許這就是韋拉與鶴臣的分別。

英超第32輪直播賽程：