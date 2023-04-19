歐聯速評｜車路士遭皇馬淘汰 轉會亂花6億鎊 早註定今季失敗結局

雖然球季還沒完結，但車路士的賽季卻完了。新班主托德波里（Todd Boehly）在夏冬兩個轉會窗豪洗接近6億鎊，可是車路士的戰績卻成反比例，歐聯8強次回合主場再以0：2不敵皇家馬德里、兩回合以0：4出局後，今季只餘下7場無關痛癢的聯賽。



故事教訓我們，無錢萬萬不能，但有錢亦非無所不能。



車路士看守領隊林柏特今場佈陣花了點心思，讓有很活力的干拿加歷查及尼高路簡迪踢雙攻中，配上安素費南迪斯及高華錫的防中，務求在中場絞殺皇馬一對老將卻奧斯及莫迪歷，以及加強中前場的逼搶能力。這個戰術也算奏效，「車仔」上半場有不少入球機會，可惜簡迪及左翼衛古古列拿連番門前失機，未能及早收復首回合的失地，反而埋下輸波伏線。

車路士上半場攻勢不少，但古古列拿的近射卻被皇馬門將高圖爾斯擋出。（路透社）

年輕的杜利奧查洛巴及韋斯利科芬拿分任左右中堅，林柏特的原意應該是兩人的速度，牽制皇馬兩邊快翼，只是查洛巴一次鹵莽飛剷卻剷不中皮球，反讓洛迪高長驅直進，最後更接應雲尼斯奧斯傳送於58分鐘輕鬆射入；洛迪高更於80分鐘近射成2：0，鎖定4強的入場券。

洛迪高（中）梅開二度，助皇馬兩回合贏4:0，輕鬆晉身4強。（路透社）

林柏特今場戰術有沒有問題呢？直至查洛巴犯錯前，都算成功的，但落後下換走助攻助守的安素費南迪斯，卻讓右翼衛列斯占士移入中路卻屬昏招，如果因為看了利物浦將阿諾特改踢中場有好表現便照抄，實屬東施效顰，占士雖然快速兼強壯，但創造力一般，踢翼衛跑上跑落很合適，在中場派牌卻非擅長。

夏維斯雖然表現很積極，但他埋門把握力一般，是車路士攻力弱的原因之一。（路透社）

然而，車路士今季的狀況，明顯不是一兩個教頭的問題（今季還經歷了4個主帥），亦非一兩場戰術是否合理的問題。托德波里雖然肯花錢，但是否花得其所？連同今場在內，車路士大半季一直受困擾的，其實就是鋒無力。在車路士陣中可以踢前鋒的球員當然不少，卻沒有一名合用的中鋒或射手，夏維斯踢「假9」協助組織還可，但埋門欠質素，唯一的中鋒奧巴美揚又狀態低沉，然後就是一大堆翼鋒或輔鋒，例如：史達寧、普列錫、薛耶治......最搞笑是，到了冬窗，引入的前鋒類型又是這一類：祖奧菲臘斯、梅迪歷、馬度基......到底主理球員買賣的高管，有沒有因應主帥戰術的需要而引入新援呢？

林柏特（右）今場雖絞盡腦汁，但經驗老到的安察洛堤始終技高一籌。（路透社）

林柏特賽後說：「我們踢了60分鐘好波，但當比數改寫到0：3時，儘管我們有做了些調整，但戰局便趨於正常的走向了。」車路士近6場只取得1和5負，還只射入了一球，賽後「林伯」也回應說：「（攻力疲弱）很明顯吧？但我們在禁區其實有不少機會，而且也有很多傳中球，我不會為了攻力問題埋怨我的球員；我們轉移皮球這方面做得很好，我們在翼位亦製造了不少威脅。」

車路士新班主托德波里雖然肯花錢，但沒有花得其所。（路透社）

確實如此，車路士從後場到前場的組織，十分漂亮，而且經常能創造出空門讓球員輕鬆傳中，今場便總共有28次傳中，但藉此製造具威脅的埋門不多，就算有一兩次，都未能將皮球送入網窩。說來說去，現時他們欠的，就是當年如杜奧巴、迪亞高哥斯達，甚至是盧卡古的強力中鋒。

車路士要解決的問題說難不難，就是要買個好中鋒；說易卻不易，因為好中鋒，選擇不算多。托德波里會再出重金，去搶哈利卡利嗎？