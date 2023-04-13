歐聯熱話｜拜仁負曼城再爆內亂　傳文尼與辛尼更衣室大打出手

剛上任拜仁慕尼黑領隊不久的杜慈，日前領軍重返英格蘭慘吞悶棍，在歐聯8強首回合作客淨負曼城3球，不少球迷也想不到戰果如此懸殊。

除了比數上「瘋了」外，連場外都「瘋了」，德國傳媒透露拜仁賽後在更衣室發生了內訌，沙迪奧文尼與辛尼在場上的爭執延至賽後，更指辛尼被文尼打臉，嘴唇更有傷痕。



歐聯8強首回合，杜慈領軍的拜仁慕尼黑作客曼城，被洛迪卡斯簡迪﹑貝拿度施華及夏蘭特各建一功，3球淨負對手，出線形勢危急。縱然如此，杜慈賽後坦言不會輕易放棄，在下場完場前都不會認輸。

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夏蘭特又建功，助曼城主場大勝拜仁3：0。（Getty Images）

拜仁輸波爆內亂

拜仁慕尼黑在3球劣勢，要逆轉已非易事，如今更面對更衣室內亂，並非10多人群毆﹑也沒有出現鐵棍，而是單對單，主角正是沙迪奧文尼與利萊辛尼。

德國《圖片報》透露，文尼與辛尼在場上因為一次配合失誤，文尼不滿對方的言語而引起口角，其後行動在賽後升級，在更衣室繼續爭詏，文尼更加出手，打中辛尼的臉部。看到二人動手，隊友們沒有參一腳「往死裏打」，而是立即上前分開，德國《天空體育》更指辛尼的嘴唇有明顯傷痕。

德國傳媒指文尼與辛尼賽後在更衣室大打出手。（Getty Images）

拜仁方面至今未有回應事件，《天空體育》記者Florian Plettenberg透露，拜仁仍然未決定如何處理事件，罰款﹑停賽，甚至暫時讓文尼離隊皆有可能。這名記者指，拜仁隊中不少球員對文尼的出手行為有意見，更認為文尼將被放售，不會留在拜仁一段長時間。

杜慈甫上任，在歐聯面對球隊大落後，再要遇上棘手的更衣室問題，難道上仗表明的不會輕易放棄，只是一個有心無力的口號？

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杜慈甫上任拜仁主帥不久，即要處理內亂問題。（路透社）

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