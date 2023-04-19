歐聯｜AC米蘭復興事隔16年再闖4強　防守反擊+馬勒當拿式助攻制勝

「紅黑軍團」復興了？

AC米蘭在歐聯8強次回合，作客踢和拿玻里1：1，兩回合計贏2：1晉級，自2007年後16年來首次躋身歐聯4強。拿玻里今仗狂攻猛打，AC米蘭專注反擊，葡萄牙前鋒拉菲爾利亞奧表現突出，其中他引球推進70碼助攻基奧特射入，獲歐洲足協技術觀察小組大讚為「馬勒當拿式助攻」。



今場是攻防戰的格局，首回合輸0：1的拿玻里，回到主場，採取主動，域陀奧森漢、基華拉斯基利亞、保列坦奴攻堅，初段壓住AC米蘭進攻。不過，AC米蘭的反擊很有效率，22分鐘由拉菲爾利亞奧博得12碼，可惜基奧特操刀被撲出。

拿玻里今仗佔63%控球，攻門多達23次，但只有4次中目標，相反AC米蘭只有6次埋門，但同樣4次中框。拿玻里今場除了欠把握力，還欠點運，保列坦奴及馬里奧雷爾兩名正選球員在上半場中段傷出。

43分鐘，拉菲爾利亞奧踢出球王級的表現，他由後半場引球推進，先壓過尼當比利，再過迎面而至的迪羅倫素，以高速推入禁區，拉亞馬尼落地也鏟不到，最後這位23歲葡萄牙鋒將帶了70碼後、過了3位球員後橫傳，助攻基奧特射入，幫AC米蘭開紀錄，兩回合領先2：0。

換邊後，拿玻里繼續有大量機會，格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞今仗有6次埋門，未能取得入球。在82分鐘，湯姆利禁區內手球，拿玻里獲得12碼，但基華拉斯基利亞主射被撲出。儘管域陀奧森漢在93分鐘頭槌建功，不過為時已晚，拿玻里找不到第二個入球。最終，AC米蘭次回合守住1：1和局，總比數贏2：1晉身歐聯4強。

拉菲爾利亞奧獲選為今場最佳球員。（Getty Images）

拉菲爾利亞奧被選為今場的最佳球員，歐洲足協技術觀察小組稱讚他的進攻表現出色，「他博得12碼，並交出了一記『馬勒當拿式助攻』，尤其考慮到今次比賽的場地（拿玻里主場以馬勒當拿命名）。拿玻里無法限制得到他，AC米蘭利用他的才華及佳態打入準決賽。」

前德國名將舒韋恩史迪加在社交網站表示：「拉菲爾利亞奧助攻基奧特的一球，是我見過其中一次最精彩的助攻。如果利亞奧可以更多證明自己的實力，他會是現役世界前3的球員。」