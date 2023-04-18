歐聯．人物誌｜賓施馬最佳綠葉變主角　C朗出走成就愈老愈強傳奇

2022年10月17日，賓施馬在金球獎（Ballon d'Or）頒獎典禮上，從法國傳奇球星施丹手中接過獎座，偶像朗拿度則坐在台下拍手，見證被稱為「最佳綠葉」的自己，毫無懸念地高舉足球界最具份量的個人獎項。

將時針倒退到2016/17賽季，西甲雙雄巴塞隆拿與皇家馬德里合力開創的輝煌時代，MSN（美斯、蘇亞雷斯、尼馬）與BBC（賓施馬、加里夫巴利、C朗拿度）組合仍是國家打吡的戲碼，那時候或許包括他在內，誰也沒想到這六人當中最沒星味的賓施馬，居然會當上足球界頂端的主角。



不知道賓施馬回望過去，會否想到自己也有奪得金球獎的一天？（Getty Images）

年少成名的「法國朗拿度」

歐聯八強首回合，皇馬對車路士先開紀錄一球來自賓施馬，這是他今屆7場賽事攻入的第4球，歷來第90球，歐聯史上射手榜在C朗、美斯和利雲度夫斯基之後排第四位。35歲的他依然狀態巔峰，C朗2018年離開皇馬後賓施馬撐住球隊，去年更領軍奪得後C朗年代首座歐聯冠軍。回看他的球員生涯，實在是意想不到的發展。

賓施馬童年成長於法國里昂布龍（Bron）區，終日與街區少年及鄰居為伍，在這裏他認識不少損友，但年紀輕輕的賓施馬早就展現足球天賦，8歲時加入當地Bron Terraillon SC，面對里昂U10賽事中梅開二度，令里昂職員親自上門遊說加盟。

賓施馬從小便視朗拿度為偶像。（Getty Images）

「別笑，我是來取代你們的」

加入里昂青年軍後，如大部分球星的故事一樣，賓施馬進步神速，加入一隊時，被教練要求向隊友介紹自己，內向寡言的賓施馬被一眾老大哥嘲笑，彼時的里昂是法甲班霸，隊內有艾辛、韋托特、馬路達這樣的球星坐鎮，賓施馬被催促下竟在一班巨星面前豪言：「別笑，我是來取代你們的。」

當時一番意氣之話，在場老大哥或沒當真，年少的賓施馬在里昂漸漸踢出身價，2007/08球季榮獲法甲神射手，更成為聯賽薪酬最高球員——他並不僅是信口開河。這個以「大哨」朗拿度為偶像的年輕人，在球場上的身影彷彿有着「外星人」幾分味道，因此他有個「Zinaldo」的稱號。

銀河艦隊2.0中黯淡無光

賓施馬2009年以法甲最佳球員身份加盟皇家馬德里，成為當時震驚球壇的「銀河艦隊2.0」計劃之一，與他一同來到班拿貝球場的，是英超最佳球員C朗拿度以及意甲最佳球員卡卡。相比之下，他是最沒知名度、也是最沒星味的一個。

賓施馬在卡卡和C朗拿度身旁顯得黯淡無光。

他在皇馬初期的遭遇不甚順利，被當時入球如麻的希古恩擠到後備席，即使前者受傷，臨危受命上場之時，被時任主帥摩連奴戲稱為「無可奈何之下起用的貓」，「如果我不能帶狗去打獵，那我只能帶上一隻貓。與狗一同打獵收穫會更豐富，但沒有狗的話，你也只能帶上貓。」

言下之意，賓施馬就是摩連奴口中那隻猶如雞肋的貓。

賓施馬曾在皇馬陣中與希古恩爭奪正選席位。（Getty Images）

無可奈何之下起用的貓

在摩連奴的防守反擊戰術體系之下，能力全面但不突出的賓施馬顯得作用不大，彼時皇馬仍有迪馬利亞、奧斯爾在陣，他根本無法進入教練計劃之中。銀河艦隊在該名葡萄牙教頭帶領之下重奪西甲冠軍，沒有多少人會記得賓施馬的存在，也沒有多少人覺得他為球隊帶來多少貢獻——這一切直到安察洛堤的到來，才有所改變。

2013/14賽季，加里夫巴利加盟皇家馬德里，安察洛堤棄用摩連奴留下的4-2-3-1陣式而改踢4-3-3，賓施馬隨即與C朗拿度和巴利組成世人俗稱「BBC」的三叉戟組合。

當時從熱刺來投的加里夫巴利風頭正盛，C朗拿度也是正值盛年的入球機器，賓施馬即使身處中鋒位置，職責卻是為他們拉空、串連、助攻。他接受RMC Sport訪問時提到，「巴利是火箭，C朗是入球機器，我置身兩人之間，是確保他們能順利運轉一環。」

賓施馬在2013/14賽季，與巴利、C朗拿度組成「BBC」三叉戟組合。（Getty Images）

兩大巨星光環下，年少時曾夢想成為朗拿度的賓施馬甘當綠葉，無私成就球隊與隊友。就連不太喜歡用賓施馬的摩連奴，亦曾表示：「對於賓施馬，我認為對他最大的讚賞，就是C朗拿度很喜歡在皇馬與他並肩作戰。」

翌季蘇亞雷斯從利物浦加盟巴塞隆拿，與美斯、尼馬組成令人聞風喪膽的「MSN」組合，每逢國家打吡，雙方球迷總是期待「MSN」那眼花繚亂的精彩配合，或是C朗的入球、巴利的高速盤帶，默默串連球隊運轉的賓施馬，依舊被廣大球迷所忽略和遺忘。

「BBC」大戰「MSN」的戲碼，讓人總會忽略賓施馬的存在。（Getty Images）

失意的國家隊生涯

在球會贏盡一切的賓施馬，國家隊卻失意非常。2015年捲入以性愛影片勒索國家隊隊友華布拿的醜聞，事件主謀正是他年少在街區認識的好友。

賓施馬堅稱無辜，稱希望幫助雙方解決問題，終被法庭宣判有罪，被踢逐法國國家隊，由2016年至2020年間被排除在大軍名單，盛年之時錯過2016年的歐國盃亞軍，以及2018年的世界盃冠軍。

賓施馬涉串謀勒索華貝拿一事，導致他被踢出國家隊數年。（Getty Images）

回看2004年時，他曾與賓艾化、拿斯尼一同贏得U17歐國盃冠軍，當時的賓施馬或許沒想到十多年後會被國家隊棄如敝屣，不少球迷更認為他與法國一眾隊友無法配合，沒入選是件幸事，那個被他稱為「高卡車」的基奧特才是國家英雄，是法國國家隊的真命天子。

歐聯三連霸到被球迷喝倒采

命運弄人，或因無緣國家隊，能夠專心球會賽事，又或是出於報復心態，想向法國足總高層證明能力，賓施馬在2015/16、2016/17、2017/18助皇馬連續三季贏得歐聯冠軍。球迷對賓施馬的最大印象，或許只是歐聯決賽將利物浦門將卡列奧斯的失誤捅入網中，光芒遠不及C朗和巴利兩大拍檔，這名法國前鋒依舊以自己擅長的方式，默默為球隊貢獻。

2017/18賽季賓施馬陷進職業生涯最低潮，全季西甲只錄得5個入球，即使為隊友貢獻10次助攻，仍被球迷冷嘲熱諷甚至喝倒彩。

曾任法國主帥、因沉迷星座而被香港球迷戲稱為「星座小王子」的杜明尼治，曾坦言不喜歡賓施馬，更曾因星座不合的原因沒徵召這名皇馬球星：「C朗知道以自己的天賦能做到什麼。賓施馬？他的自尊心比不上C朗，如果他能有C朗心態的10%，那他便能贏下金球獎。」而這一切，都在C朗離開皇馬後開始轉變。

杜明尼治曾言賓施馬鬥心不足，若他有C朗10%，便能贏下金球獎。（Getty Images）

30歲迎來主角之位

長時間擔當配角和綠葉，賓施馬或已忘記在里昂的初心，直到C朗拿度離隊，加里夫巴利漸漸沉寂，皇馬巨星政策不再，球隊營營役役踏入重建階段，進攻重任忽然便落到他肩上。

賓施馬在一次記者會上，被問到C朗離隊後他入球數字比以往更多時回答：「C朗在這裏的時候，球隊風格並不一樣，我會交出更多助攻。他離隊之後，我知道能做得更多，也知道是時候改變自己的比賽風格和野心，一切都是從那一刻開始。」

成為球隊重心的賓施馬在次季迎來大爆發，西甲攻入21球，比起前兩季加起來還要多；皇馬沒有因此延續歐聯神話，2019/20球季重奪失落兩季的西甲冠軍。

C朗離開後，賓施馬迎來大爆發，助皇馬在2019/20球季重奪西甲冠軍。（Getty Images）

阿仙奴傳奇領隊雲格去年接受beIN SPORTS訪問時，曾提及現今球壇前鋒在30歲「高齡」後仍能保持水準的話題，「現今我們能看到歐洲球壇一個有趣的現象：最年長的前鋒能交出最有效率的表現。」

「利雲度夫斯基、賓施馬、伊巴謙莫域，他們在35歲、40歲時依舊能入球，歐洲最佳的前鋒一般都在30歲左右，他們能利用對手的所有犯錯。」雲格續說道，「我覺得賓施馬直至30歲前，大概超重2至3公斤，他現在是一名真正的職業運動員，這也是他為什麼能夠有今天的成就，事實上，我認為他是現今世上最出色的兩三名前鋒之一。」

賓施馬在30歲前，也就是2009/10至2017/18這9個球季期間，西甲共有2季超過20個入球，歐聯最多入球一季為7球；而30歲後，他卻連續4季西甲都攻入超過20球，並在2021/22球季收穫15個歐聯入球。

雲格認為30歲前的賓施馬比標準超重2至3公斤。（Getty Images）

苦盡甘來 主角身份登上足球殿堂

重建中的皇馬並不缺乏有潛質的新星，雲尼斯奧斯（Vinícius Júnior）、洛迪高高斯（Rodrygo Goes）、費達歷高華維迪（Federico Valverde）、卡馬雲加（Eduardo Camavinga）仍在成長當中。

年過30的賓施馬繼續在西甲保持超過一季20球的出色表現，只等待球隊收成一刻，不料2020年發生一宗尷尬事件——在雲尼斯奧斯面前用法語向另一隊友文迪抱怨，叫他不要把球傳給雲尼斯奧斯，「他踢得很垃圾，你不要傳球給他，他跟我們對着幹。」

皇馬不再繼續當年的巨星政策，營營役役地培養年輕球員。（Getty Images）

事件引發軒然大波，賓施馬跟雲尼斯奧斯的關係並未陷入尷尬之地，他表示事後已向雲尼斯奧斯道歉，兩人在球場愈發合作無間。一向自視甚高，曾豪言認為自己是世界最佳的雲尼斯奧斯，兩年間急速成長，2019/20、2020/21兩個球季只收穫3個聯賽入球，到2021/22球季錄得17球10個助攻的出色表現。

安察洛堤再次執起皇馬教鞭，球隊收成期隨即到來，皇馬去年歐聯淘汰賽屢陷險境，賓施馬沒有想過放棄，連續大演帽子戲法，多次在最後時刻挺身而出拯救球隊。四強面對強大的曼城，皇馬直到90分鐘仍落後兩球，勝出機率只有1％，賓施馬先助攻洛迪高高斯追回一球，展開皇馬奇蹟反撲序幕，1分鐘後洛迪高再下一城，及後賓施馬博得十二碼，親自操刀射入，帶領球隊反勝邁進歐聯決賽。

後來的故事大家都知道，皇馬在決賽憑雲尼斯奧斯的入球，贏下後C朗年代第一座歐聯冠軍。賓施馬以15球榮膺歐聯神射手，歷史紀錄僅次C朗拿度的單季17球，同季亦在西甲攻入27球及貢獻12個助攻。

2022年金球獎所有球迷都形容為毫無懸念，亨利在歐聯決賽結束後直言「不用投票，賓施馬已經贏了。」

賓施馬以15球的高水準表現，助皇馬贏下2021/22歐聯冠軍。（Getty Images）

當年與自己一起贏下U17歐國盃的賓艾化淡出球迷視線，拿斯尼已經退役，曾經的最佳綠葉，賓施馬終以主角身份踏上足球個人獎項最佳舞台。

頒獎禮上，他坦承沒能入選國家隊那段時期對他來說很艱難，苦盡甘來的關鍵是：「我沒有停下腳步，也沒有放棄。」

賓施馬毫無懸念地贏得2022金球獎。（Getty Images）

「年齡對我來說只是一個數字。」以34歲302天高齡，成為史上第二年長金球獎得主的賓施馬說道，「現在很多球員直至生涯晚年仍在繼續踢波，我仍然有這種強烈渴望，驅使我繼續前進永不放棄，讓我保持夢想。」

並不是每個人都能成為主角，更不是每個人都能成為主角身邊的配角，惟當機會到來時，成功永遠只會眷顧有準備的人。

今晚（18日）深夜3時，皇家馬德里八強次回合作客車路士。坐擁首回合兩球優勢，出線機會甚濃，經過上季歐聯冠軍之路，賓施馬能否再以主角身份帶領球隊一路高歌猛進，成就球隊另一次歐聯王朝？