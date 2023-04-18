英超｜林柏特歡迎班主到更衣室訓話　「那絕對是他們能做的事情」

車路士周六（15日）以1：2不敵白禮頓一役，班主托德波里（Todd Boehly）在包廂與看台上憤怒的球迷對峙一幕，成為網民關注焦點。

有報道指托德波里賽後更進入球隊更衣室訓話近一小時才離開，領隊林柏特（Frank Lampard）在歐聯賽前記者會上被問到此事時，表示「無任歡迎」。



《The Athletic》引述英國《每日電訊報》，藍軍門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）表示班主每場比賽都會到更衣室探訪他們，「我不會說他說了什麼，但他來更衣室這件事十分平常。」

領隊林柏特對此亦表示歡迎，「我覺得沒有問題，我以前在車路士的球員及領隊時期都沒有出現過這樣的事，而我記得能夠接觸到球隊老闆、能跟他們擊掌、聆聽他們說話時，我真的感到很高興。」

林柏特對班主前來更衣室訓話一事表示無任歡迎。（路透社）

同時他補充，希望班主是在自己訓話後才來到更衣室，「賽後我會有要說的話，如果班主在那之後想過來，很正面地想跟球員們說幾句，那絕對是他們能做的事情。」

記者還提到托德波里在史丹福橋球場與看台球迷對峙一幕，林柏特回應：「激情是雙向的，球迷展現出他們的熱情，我不認為班主或任何人會被預期參與球會更多事情。我們已經十分幸運，在過去20年十分成功，因此我們才會希望贏得更多。」

上場不敵白禮頓一役，班主托德波里在包廂與看台上的球迷對峙。（Getty Images）

最後他補充激情是一樣很正常的事情，「我不認為這件事有什麼問題，如果我們所有人都能保持激情，並齊心向着同一個方向前進，那我們將能到達想去的地方。」

車路士今晚（18日）深夜3時歐聯八強次回合迎戰皇家馬德里，首回合以0：2落敗的藍軍今場已無退路。