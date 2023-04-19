歐聯｜林柏特接手車路士四戰全敗仍死撐　杜奧巴：已不認得這球會

車路士在歐聯8強次回合再一次以0：2不敵皇家馬德里，兩回合輸0：4出局。林柏特第二度接掌車路士後4戰全敗，創下恥辱紀錄，成為車路士118年歷史以來首位頭4場全敗的新帥。在成績低迷下，林柏特賽後仍深信「這間球會將會重振雄風」。



林柏特上任後，車路士表現沒有改善，歐聯對8強被皇馬淘汰可能是意料之事，但聯賽接連負於狼隊及白禮頓，則令人非常失望。車路士在聯賽排第11位，離前4名差17分之多。

在歐聯8強次回合不敵皇馬後，林柏特說：「人們會批評我們今季的表現，因為我們以前非常成功，但要記住一個現實：這間球會將會重振雄風（this club will be back）。」

林柏特認為今場車路士踢得不差，並提到皇馬後衛艾達米列達奧理應兩黃一紅被逐。（Getty Images）

林柏特：新球員要時間適應

他接着補充，重振雄風是需要時間的。他說：「這需要努力及一些過程。我很幸運地在過去取得重大的成就，許多球會都夢想像我們一樣在英超及歐聯取得豐功偉績。或者今年我們未有達到理想的水平，可能與過渡期有關。」

他認為今場歐聯踢得不錯，可惜落敗。他還提到新球員要適應並不容易，「一些在英超史上最偉大的球員，他們初初登陸時都要時間適應，即使球隊整體表現好。當他們站穩陣腳後，就會飛翔。我們部分球員正值這個適應期。」

林柏特表示曼聯及阿仙奴都試過失去歐聯資格。（Getty Images）

以車路士今季的成績，恐怕很難參與到下屆的歐聯以至歐霸。林柏特說：「英超發展得很快，局勢瞬息萬變，沒有球隊篤定可以入到前4名。像曼聯及阿仙奴都有段時間沒有歐聯資格，很多大球會都有這樣的經歷。在這個時候預測（失去歐洲賽資格）是好是壞實屬沒有意義。」

杜奧巴：不斷買年輕球員是賭博

班主換了，高層變了，一季炒兩次領隊，兩次轉會窗豪花6億鎊，結果最近連敗4場。車路士名宿杜奧巴感嘆：「我再認不出我的球會，那根本不是同一間球會來，它有了新的班主及願景。」

車路士班主托德波里賽後行往更衣室。（Getty Images）

「在艾巴莫域治的年代，這間球會有級數，但今日我發現它失去了那些特質。見到他們那樣去清洗一些人，我感到非常難受。他們應該回歸昔日的原則及價值觀。」

「當然，我們會嘗試將如今發生的事情跟艾巴莫域治時代作比較，當年我們都買了很多球員，但那時候的決定是明智的。買入了施治、舒夫真高、基斯普、艾辛、馬隆達及我等，目標是為了贏冠軍。這些球員都擁有豐富經驗，不過現在的策略改變了。我們去賭那些年輕球員。一個有超過30個球員的更衣室是很難管理的。」

車路士名宿杜奧巴對球會近一年的發展感到失望。（Getty Images）

杜奧巴球員時代兩度效力車路士共9個球季，他續說：「球隊缺乏有經驗的領袖，你需要一些承擔得起比賽責任的球員。你需要一些可以為球場帶來一點瘋狂的球員。」

車路士擴軍不買中鋒 奧雲：有史以來最大的謎團之一

奧雲及里奧費迪南兩位球評人亦對車路士的轉會策略摸不着頭腦，前者說：「這是有史以來最大的謎團之一！你怎樣能夠花了超過5億鎊但幾乎沒有買到一位在把握力上有貢獻的球員？他們在門前就像『無牙老虎』，看來不會入球。」

里奧費迪南亦說：「車路士的的問題是，他們沒有入球能力。你花了超過5億鎊，但你沒有一個9號球員可用。」