歐聯｜國際米蘭相隔13年再闖4強　上次歐戰鬥同市宿敵混亂收場

在歐聯8強首回合領先賓菲加兩球的國際米蘭，今仗返回主場出戰，即使被賓菲加末段連追兩球，以3：3握手言和，依然無阻國米晉級，4強將與同市宿敵AC米蘭上演「米蘭打吡」。

米蘭雙雄對上一次在歐聯賽場碰頭，已經是18年前。說起「米蘭打吡」，就會出現馬達拉斯搭着雷哥斯達的經典相片，究竟這張相片是如何煉成的？



歐聯8強次回合，挾兩球領先的國際米蘭返回主場。14分鐘，尼高路巴列拿（Nicolo Barella）禁區內一扣一射先開紀錄，賓菲加38分鐘由奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）頭槌建功，追成1：1平手。

換邊後，拿達路馬天尼斯接應迪馬高（Federico Dimarco）傳中，近門撞射建功，加上祖亞昆哥利亞（Joaquin Correa）擺脫對手後切入大位妙射破網，78分鐘擴大至3：1領先。國米當時兩回合計遙遙領先4球，即使賓菲加末段由安東尼奧施華及穆薩各建一功，最終以3：3打成平手，但國際米蘭兩回合仍以5：3淘汰對手，相隔13年再闖歐聯4強。

拿達路馬天尼斯建功，雖然與賓菲加最終打成3：3，國際米蘭如常晉級。（路透社）

恩沙基：夢想實現了

國際米蘭現時在意甲暫列第5位，聯賽更5場不勝，主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）飽受壓力，他就以成績來說話，直言不怕面對批評，「今晚對國米上下重要的一夜，我們踢出水準，這樣的表現配得上晉級，我們把曾經的夢想（歐聯4強）實現了。我在球圈多年，早已習慣面對負面批評，我很清楚從何而來，而我的職責就是帶球隊取勝，讓球迷們享受勝利的感覺。」

恩沙基領國際米蘭相隔13年再躋歐聯4強。（路透社）

18年前碰頭混亂收場

國際米蘭與AC米蘭在歐聯4強碰頭，換言之米蘭雙雄已鎖定決賽其中一席。米蘭雙雄今季3度對壘，國際米蘭錄得2勝1負，稍為佔先。

米蘭雙雄相隔18年再度在歐聯賽場交手，對上一次是2004/05球季的歐聯8強，當時AC米蘭兩回合贏5：0晉級。重溫當年兩軍的陣容，星光熠熠，不乏耳熟能詳的名字，馬甸尼﹑舒夫真高﹑辛尼迪﹑華朗﹑卡卡等名宿皆在陣中。

說到米蘭打吡，網上流傳一張馬達拉斯搭着雷哥斯達，看着滿場煙火的經典圖片，原來就是出自這一役。AC米蘭首回合藉史譚及舒夫真高各建一功，兩球領先宿敵，舒夫真高在次回合再有進賬。戰至下半場，國際米蘭球迷從看台擲下煙花，AC米蘭門將迪達更不幸被擲中，隨後球賽宣告腰斬。

馬達拉斯與雷哥斯達看着煙火的圖片，成為米蘭打吡的經典一幕。（資料圖片／Getty Images）

AC米蘭門將迪達被煙花擲中受傷，球賽隨即宣告腰斬。（資料圖片／Getty Images）

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