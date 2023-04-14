歐霸｜曼聯馬天尼斯無碰撞下傷出　坦赫格不擔心：我們有馬古尼

歐霸盃8強首回合，曼聯除了被西維爾追成2：2平手外，更加損兵折將，兩名正選中堅華拉尼與利辛度馬天尼斯先後傷出，其中後者末段突然受傷，更令不少「曼迷」擔心。當馬天尼斯坐在地上接受軍醫治理時，神情憂傷，但他離開球場時卻出現暖心一幕。



傷兵﹑停賽﹑烏龍球等不幸元素，一次過發生在曼聯身上，即使在沙比薩梅開二度曾經領先，可惜由馬拉西亞及哈利馬古尼烏龍球為西維爾各建一功，結果在奧脫福與對手打成2：2平手。

除了歐霸，曼聯還要應付聯賽及足總盃兩條戰線，賽程密密集集，卻在今仗連傷兩名大將。華拉尼在半場休息時因傷被換出，另一中堅利辛度馬天尼斯末段傷出，紅魔鬼後段在沒有換人名額下，只好十人應戰。

歐霸｜曼聯黑氣纏身「炮製」4球仍和局 兩中堅傷出般奴被罰停賽

華拉尼半場傷出。（Getty Images）

馬天尼斯無碰撞下受傷 國家隊隊友挺身而出

利辛度馬天尼斯一次引球時，在沒有其他球員碰撞突然倒地，並隨即按住右腳，狀甚痛楚。當他坐地上接受軍醫治理時，他也心知不妙，顯得十分落寞。馬天尼斯難以步離球場，加上西維爾仍然一球落後，兩名阿根廷國家隊隊友干沙路蒙迪爾（Gonzalo Montiel）及馬高斯阿古拿（Marcos Acuna）合力抬起馬天尼斯，並送往場邊。馬天尼斯被放上擔架抬走時，雙手掩臉，十分傷心。

阿古拿賽後透過社交網站發文，祝福馬天尼斯，希望他的傷勢沒有大礙。

阿古拿與蒙迪爾夾手夾腳把馬天尼斯抬離場。（Getty Images）

坦赫格：我們有其他中堅人選

曼聯主帥坦赫格談及兩名中堅的傷勢，指需要更多時間才知道二人實質的情況，「馬天尼斯沒有碰撞下受傷，情況看來不太好，雖然我不清楚是什麼位置，但明顯不是阿基里斯腱（受傷），我及後與他對話，他很冷靜。華拉尼在過去幾星期也講過這（受傷）位置不舒服，也需要詳細檢查才知道什麼問題。」

曼聯周日（16日）將作客諾定咸森林，坦帥指二人無法在該仗上陣，但他對後防傷兵問題不太擔心，「他（馬天尼斯）不會在周日上陣，還是要等待檢查結果，我們隊中有很好的替代人選，例如哈利馬古尼﹑連迪路夫及勞基梳爾，他們也可以勝任中堅位置，但他們（馬天尼斯與華拉尼）的受傷必定是球隊的損失。」

即使馬古尼不幸擺烏龍，坦帥依然肯定他今仗表現，大讚他發揮出色。

兩中堅傷出，坦赫格不擔心，指球隊有馬古尼及連迪路夫等的取代人選。（Getty Images）

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