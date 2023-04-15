英超｜利辛度馬天尼斯確認「收咧」　曼聯季尾殘陣應付三大戰線

曼聯今天（15日）宣布，上場歐霸對西維爾一役因傷退下火線的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez），確定腳部蹠骨骨折，今季提早「收咧」，另一名受傷中堅華拉尼（Raphael Varane）亦確認將缺陣數周，曼聯防線一夜之間連失兩員大將。



華拉尼及馬天尼斯於上場歐霸先後因傷離場，後者在沒有任何碰撞下突然倒地，領隊坦赫格（Erik ten Hag）坦言情況不樂觀。

上場利辛度馬天尼斯受傷後，被兩名國家隊隊友合力抬離球場。（Getty Images）

「利辛度馬天尼斯因腳部蹠骨骨折，將缺席今季餘下賽事。不過這名阿根廷後衛預計將在下季開季時完全康復。」曼聯在官方聲明中表示。

聲明亦提到華拉尼因傷將缺陣數周，即是他不可能趕及在21日的歐霸次回合中復出。

曼聯接連失去兩名防守大將，意味着此刻陣中的正規中堅，只剩下哈利馬古尼（Harry Maguire）及域陀連迪路夫（Victor Lindelöf），前者更因為在足總盃8強面對富咸時領黃，將在23日對白禮頓的準決賽停賽。

在只有連迪路夫的情況下，坦赫格或許再次起用勞基梳爾（Luke Shaw）擔任中堅。

失去華拉尼及馬天尼斯外，馬古尼亦因累積黃牌而無法在足總盃四強戰中上陣。（Getty Images）

紅魔傷兵名單還有拉舒福特（Marcus Rashford）、加拿祖（Alejandro Garnacho）以及雲迪碧克（Donny Van de Beek），主力中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）亦因累積黃牌，無緣歐霸次回合賽事。

曼聯餘下賽程還要爭奪歐霸、足總盃和聯賽前四，天殘地缺的陣容要兼戰三線，對坦赫格而言必定是個重大考驗。

曼聯陣容天殘地缺下仍要三線作戰，相信坦赫格亦為此「頭痕」不已。（Getty Images）