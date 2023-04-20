歐霸｜曼聯四名傷兵回歸訓練　首席射手拉舒福特隨隊作客西維爾

上周傳來利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）腳部蹠骨骨折、今季提早「收咧」的消息後，另一名中堅華拉尼（Raphael Varane）亦因傷需缺陣數周，曼聯一時間陣容天殘地缺。

不過好消息是，球隊首席射手拉舒福特（Marcus Rashford）傷癒復出，領隊坦赫格（Erik ten Hag）確認他已回歸到訓練當中，並將會隨隊出戰作客西維爾的歐霸盃八強次回合。



曼聯在香港時間周四（20日）深夜3時，將作客與西維爾展開歐霸八強次回合賽事，首回合雙方以2：2打成平手，惟今次中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）因累積黃牌停場，球隊又大鬧中堅荒，讓坦赫格頭痛的事可謂一浪接一浪。

不過除拉舒福特外，勞基梳爾（Luke Shaw）、杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia）、沙比薩（Marcel Sabitzer）均復歸周三（19日）的球隊訓練，坦赫格亦確認他們可在今場比賽披甲上陣。由於曼聯目前陣內馬天尼斯及華拉尼均因傷缺陣，因此可以客串中堅、且今季表現不俗的勞基梳爾及時復出甚為重要。

勞基梳爾傷癒復出，但未知坦赫格會否讓他擔任正選。（路透社）

「是的，他們都能（在今場比賽）上陣，不過我會在明天決定最後名單。今天他們已回歸球隊訓練，我們會觀察他們的反應如何，然後再作決定。」坦赫格在周三的訓練後表示。「他（拉舒福特）已參與一次球隊集訓，不過此前他亦作了一次個人訓練。」

拉舒福特在今月8日面對愛華頓一役中，尾段受傷退下火線，隨後一直缺席至今，曼聯本來形容他為「將缺陣幾場比賽（out for a few games）」，如今趕及在歐霸八強次回合戰復出，只缺陣兩場賽事便能重新披甲，可謂比預期要快。

自2022世界盃後，「福仔」28場比賽攻入20球，曼聯這段期間超過三分一入球都是來自這名英格蘭射手。

主力前鋒拉舒福特能夠及時復出，無疑為球隊打下一支強心針。（Getty Images）

「首回合被表現不可接受」

面對西維爾的首回合賽事，曼聯在21分鐘便領先兩球的情況下，比賽末段連失兩記烏龍球遭追和，領隊坦赫格認為這不可接受。

「比賽前60分鐘我們都表現得很好，但在最後30分鐘卻下降了一個等級，而且踢得相當被動。」這名荷蘭教頭表示。「我們都知道這是不可接受的，大家都知道一支球隊只能踢60分鐘好波會發生什麼。當球隊有這種表現時便會遭受教訓。」

坦赫格認為球隊在首回合後段表現不可接受。（Getty Images）

「我們都要意識到這一點，球隊在周日（16日，面對諾定咸森林的比賽）都上了一課，你能看到一支完全不同的曼聯，但明天我們將要重新出發。」他續說道。

哈利馬古尼（Harry Maguire）在首回合亦為造就烏龍球的「罪人」之一，但預計曼聯今仗仍會以他與域陀連迪路夫（Victor Lindelöf）擔任正選中堅，復出的梳爾或會回歸熟悉的左閘位置。

曼聯和西維爾今場勝出一方，將會在歐霸四強面對祖雲達斯或士砵亭，這場比賽同樣於20日深夜3時開始。