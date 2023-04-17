01球評｜曼聯英超挫森林4點戰術觀察　最強中場歸位組織如魚得水

曼聯在周日英超作客以2：0擊敗諾定咸森林，升上聯賽榜第三位。雖然曼聯防線天殘地缺，但在卡斯米路、基斯甸艾歷臣及般奴費南迪斯的最強中場組合坐鎮下，大部分時間控制形勢，順利全取3分。曼聯今季30戰得59分，已經超過上季38場總和的58分。



1. 死球防守混亂

在防線多人受傷下，曼聯今仗派出老拍檔哈利馬古尼及域陀連迪洛夫扼守中路，雲比沙卡負責右閘，而達洛治則客串左閘，換言之整條後防也是右腳球員。

哈利馬古尼上半場有點慌失失，但表現有好轉。（Getty Images）

本來以為企定定守高波死球會是馬古尼的強項，但每次森林有角球甚至是前場的界外球，都在曼聯禁區製造到險象。他們會派人緊貼曼聯門將迪基亞，縮壓迪基亞出迎打手槌的空間，菲臘比蒙達里奧（Felipe）、阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）等森林硬漢總能頂贏，或者令到曼聯後防犯錯。

馬古尼今仗似乎被針對，面對森林球員的衝擊，表現慌失失，間中踢出「灰諧」感覺，有次手球幸好裁判網開一面，亦有次差點擺烏龍。相比之下連迪洛夫踢得較穩健，印象中記不起他有嚴重失誤。

2. 達洛治的位置

踢開右閘的達洛治今仗擔任左閘，留意他很喜歡跑入中路到防中位。有時迪基亞後場短傳，一對中堅會墮得很深，退到靠近底線的兩個邊路，吸引森林的前鋒逼搶；同時，達洛治就會跑到中路，通常他就無人看管，為迪基亞提供多一個更可靠的傳球接應點。達洛治類似的走位模式在今場多次出現，令曼聯轉守為攻順暢，不太懼怕森林的前場逼搶。

在這次曼聯轉守為攻的組織中，達洛治及卡斯米路同在中圈，宛如雙防中。艾歷臣就墮到防線，幫助兩位中堅控球。（網上片段截圖）

達洛治向來是一位喜歡在中路找空間的閘位球員，第二個入球也是靠他突然衝入禁區的神來之筆。今場他作為右腳球員踢左路，亦令他更多入中路，利用順腳位踢波。在坦赫格的曼聯，兩閘球員不會死抱邊線踢波，尤其當球隊控球時，兩閘會收入中路，增加中場人數優勢。

達洛治與安東尼慶祝入球。（Getty Images）

3. 最強中場組合

本身曼聯今場安排沙比薩拍般奴及卡斯米路打中場，但沙比薩熱身前受傷，需要傷癒不久的艾歷臣擔正，以最強中場鐵三角對森林。估計主帥坦赫格想保護艾歷臣或者讓他留力對西維爾，但在傷員突如其來下，艾歷臣也要臨危受命。

有艾歷臣在陣，卡斯米路（右）今場工作簡單得多，不用兼顧進攻。（Getty Images）

曼聯派出般奴、艾歷臣拍卡斯米路的中場組合，有種舉重若輕的感覺，亦明顯見到他們每人都踢得輕鬆。卡斯米路今場踢出「半隱形」感覺，基本上不用參與進攻，間中長傳分波，堵塞住森林反擊的空間就足夠。

有艾歷臣及卡斯米路在，般奴今場可以踢10號位，將精神及體力集中放在進攻之上。（Getty Images）

般奴也不用頻繁折返跑前場後場，專心留在前面組織，把握最後一傳及射門機會，他今場6次威脅傳球，5次埋門3次中目標。若非基羅拿華斯神勇，他肯定有入波。艾歷臣的現位、控球及第一時間傳球，亦幫助曼聯輕易通過森林的中場，解放般奴的進攻威力。

有艾歷臣在，般奴及卡斯米路都可以輕鬆一點。（Getty Images）

在最強中場組合下，尤其是般奴及艾歷臣的化學作用，如魚得水，曼聯今場的進攻很有層次感，傳球配合如絲滑，兩人加上安東尼或查頓辛頓，就可以在邊路靠幾腳傳球打穿森林防線，落到底線位置傳中。在中場的超強控制力下，亦減少到脆弱防線所面對的威脅。

根據數據，般奴、艾歷臣拍卡斯米路今季17次並肩正選，曼聯取得15勝2和的不敗佳績，勝率達88%。

4. 門前接應不足

曼聯今場派出安東尼馬迪爾打單箭頭，表現不錯，他背向龍門的控球頗穩健，往往可以在一到兩名森林球員力壓下保持球在腳下，再短傳給其他隊友。作為中鋒，做得好這件工作已經不簡單。他今場的傳球成功率有81.8%，對中鋒球員而言頗高。

馬迪爾在前場護到波、分到波，表現不錯，他踢中鋒的效果甚至比拉舒福特更佳。（Getty Images）

曼聯開紀錄的入球來自馬迪爾前場逼搶成功後走位，他再接應般奴第一時間的直線單刀一射被撲出，最後由安東尼執雞射入。雖然最後入波的是安東尼，但馬迪爾的功勞最大。

查頓辛祖今場很勤力，但有時他接應傳球後的第一下決定較慢，會拖延了一點時間。（Getty Images）

馬迪爾間中也會墮後控球，他的技術亦很好，加上般奴及艾歷臣，令曼聯的攻勢組織得很流暢及立體。不過，曼聯今場進攻上的一大問題是組織的人多，但接應埋門的人太少。很多時，當安東尼、辛祖、達洛治落到底線，傳中球就算沒有被森林球員破壞，也是略門而過，無人接應。馬迪爾可能負責搶前點，但中間及後柱就沒有人包抄。

倘若是馬迪爾走了出來策應，門前更加沒有人接應，辛祖、安東尼、般奴以至艾歷臣沒有補上中鋒位置。他們較多會埋伏在小禁區及大禁區之間，較少深入到小禁區內。