前廣州恒大射手高拉特掛靴　中超最成功外援　卻是國足最失敗歸化

31歲的前廣州恒大（現稱：廣州足球俱樂部）的歸化兵高拉特（Ricardo Goulart）宣布掛靴。這位來自巴西的進攻球員可能是中超史上最成功的外援，但另一方面相信是最失敗的歸化兵。當年恒大在高拉特身上投資8億人民幣，讓他完成歸化，不過由於他未能滿足國際足協轉換國家隊的居留條件，故此從未代表過國足上陣。高拉特今年初放棄中國國籍，恢復巴西籍。



高拉特開記者會宣布退役。（Twitter）

效力巴甲球會巴希亞的高拉特，在當地時間昨日（24日）開記者會宣布退役。這位31歲的進攻球員說：「這是我跟家人一起深思熟慮的決定。我很滿意這段旅程，我將平靜地離開。」

高拉特當年在高士路表現優秀，故獲得恒大垂青。（Getty Images）

高拉特是其中一位把握到中超金元盛世的外國球員，賺得盆滿缽滿，表現也物有所值，助廣州恒大（即如今的廣州隊）稱霸中超及亞冠盃。他在2014年助高士路贏得巴甲冠軍，亦當選巴甲最佳球員。卻沒有選擇登陸歐洲，而是轉投當年財雄勢大的中超勁旅廣州恒大。在2015年，高拉特的轉會費高達1500萬歐元，年薪400萬歐元。

高拉特在中超最興旺的時代加盟恒大。（Getty Images）

高拉特在恒大表現突出，進攻能力全面，首季即領球隊贏得亞冠盃，他亦連續為恒大取得3屆中超冠軍，個人兩奪中超最佳球員。他將球員生涯的巔峰貢獻給恒大，也稱得上為中超最成功的外援。在2019年，他被外借到彭美拉斯，受傷患困擾。

高拉特將巔峰貢獻給恒大。（Twitter）

當中國足協推出歸化政策後，高拉特成為重點目標。他在2019年中被召回恒大，獲高薪續約5年，年薪加到1500萬歐元，他也開始申請入籍中國。然而，恆大及中國足協未能打響如意算盤，國際足協修例，由於高拉特曾外借回巴西數月，未能符合連續居留5年的條件，所以他就算做了中國人，也不能代表國足，未能助國足衝擊世界盃資格。

高拉特代表恒大出戰亞冠盃。（Getty Images）

直至2021年底與恒大協議解約，高拉特這份「肥約」生效了兩年半，估計他袋了超過2億人民幣。內地傳媒透露，高拉特還得到超過1億人民幣的簽字費及安老費，估計恒大在2019年起至少給予高拉特4億人民幣說服他歸化中國。

花費4億人民幣去歸化一位球員，但他最終未能代表國足踢一分鐘，高拉特可說是中國球壇最失敗的歸化兵。若包括他在2015年的轉會費及首份合約的薪酬費用，有內地傳媒估計恒大在高拉特身上一共投資了8億人民幣。

高拉特一度轉籍中國，如今再恢復巴西籍。（Getty Images）

與恒大解約後，他去年回到巴西，效力山度士，後來轉投巴希亞。今年初，他辦理退籍手續，恢復巴西國籍。有巴西傳媒透露，他計劃收購一間當地球會，由球員變班主。

巧合地，另外有兩位經歷過恒大最風光時代的球員也在這兩天宣布退役，他們分別是39歲意大利中場迪亞文迪及35歲中國中場黃博文。