中超｜武磊87分鐘狂奔全場單刀絕殺 領上海海港開季兩連勝
撰文：普利森
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去年8月，中國國腳武磊結束旅歐生涯，回流重返上海海港，再度亮相中超賽場。「武球王」今仗再度發威，末段依然展示高速，由自己禁區殺入對方禁區只須10秒，並攻入絕殺一球，領軍全取3分。
武磊去年結束3年半的外流生涯，由西班牙球會愛斯賓奴重返上海海港，回歸首戰即梅開二度。「武球王」半季12場攻入11球，結果上海以第4位完成聯賽。
中超新球季上周開鑼，武磊揭幕戰對武漢三鎮，縱然沒有進賬，但貢獻兩個助攻，助上海兩球淨勝對手，新球季首戰旗開得勝。
武磊1418天後中超再亮相 地標戰強勢梅開二度 領上海3球報捷
上海海港今日（22日）主場鬥深圳隊，由蔣光太先開紀錄，這名入球功臣隨後領紅被逐，新加盟的奧地利前鋒平克（Markus Pink）再下一城，取得中超首個入球。落後兩球的深圳隊未有放棄，姜至鵬交出一傳一射，助球隊力追至2：2。
深圳隊連追兩球，形勢大好，當然想反勝對手，一次角球機會全軍壓前，惟進攻不成反被射破。上海海港成功解圍，對方後場只得一人，上海有一次「3打1」的攻勢，武磊狂奔後上接應隊友的傳送，隨後單刀冷靜射破對方大門，87分鐘絕殺對手，上海海港開季兩連勝。
武磊絕殺一球（04:54開始）
即使武磊已經30有1，他的速度未有受影響，由自己禁區狂奔至對方心臟地帶，約80米的距離，這名中國尖刀僅花10秒跑畢全程，更是在球賽末段，「武球王」再度救世。
十人應戰的上海海港贏得驚險，武磊直言希望未來的賽事贏得更有說服力，踢出漂亮足球，而談及絕殺，他坦言球迷功不可沒，「在球迷一方的龍門建功，特別興奮，大家都特別有動力。」
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