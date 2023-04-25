本地足球︱「撞場」風波康文署澄清只租場予一方　足總堅持有訂場

本地足球聯賽與飛盤賽事周日發生「撞場」風波，最初現場消息傳出，中國香港足球總會與香港飛盤總會都有租場，但其後康樂及文化事務署澄清，只把場地租予了飛盤總會。然而周二（25日）足總又回應，指早已向康文署租場，只是後續聯絡溝通不足，才導致今次誤會發生。



跑馬地遊樂場周日（23日）出現「撞場」事件，原定當天下午1時30分上演、香港丙組足球聯賽由福建對荃灣的賽事，因兩隊到場後發現場地已被香港飛盤總會租用，最終被逼取消，需另行補賽。

荃灣足球隊曾在社交網站引述該場比賽的場監表示，「康文署將場地分別租借給飛盤總會及足球總會」，但康文署周一（24日）晚回覆傳媒查詢，指根據預訂及繳費紀錄，該場地於下午1時至6時的租用團體為飛盤總會，澄清「並沒有將有關時段租予香港足球總會使用」，亦已就事件聯絡足總釐清有關安排。

足總今日就事件回應，指除福建對荃灣外，同日乙組聯賽三昇對車路士足球學校（香港）的比賽也因場地安排問題受影響。足總堅持，早前已向康文署預訂該時段，「惟在後續聯絡上溝通不足，以致發生今次的誤會。本會會檢視內部程序及與康文署預訂場地之流程，並會與康文署再次確認本季餘下場地安排」。