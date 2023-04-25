本地足球︱「撞場」風波康文署澄清只租場予一方　足總堅持有訂場

撰文：袁志浩
出版：更新：

本地足球聯賽與飛盤賽事周日發生「撞場」風波，最初現場消息傳出，中國香港足球總會與香港飛盤總會都有租場，但其後康樂及文化事務署澄清，只把場地租予了飛盤總會。然而周二（25日）足總又回應，指早已向康文署租場，只是後續聯絡溝通不足，才導致今次誤會發生。

跑馬地遊樂場周日（23日）出現「撞場」事件，原定當天下午1時30分上演、香港丙組足球聯賽由福建對荃灣的賽事，因兩隊到場後發現場地已被香港飛盤總會租用，最終被逼取消，需另行補賽。

荃灣足球隊曾在社交網站引述該場比賽的場監表示，「康文署將場地分別租借給飛盤總會及足球總會」，但康文署周一（24日）晚回覆傳媒查詢，指根據預訂及繳費紀錄，該場地於下午1時至6時的租用團體為飛盤總會，澄清「並沒有將有關時段租予香港足球總會使用」，亦已就事件聯絡足總釐清有關安排。

本地足球｜丙組球賽「撞場」被迫取消　康文署疑同時租場予兩總會

足總今日就事件回應，指除福建對荃灣外，同日乙組聯賽三昇對車路士足球學校（香港）的比賽也因場地安排問題受影響。足總堅持，早前已向康文署預訂該時段，「惟在後續聯絡上溝通不足，以致發生今次的誤會。本會會檢視內部程序及與康文署預訂場地之流程，並會與康文署再次確認本季餘下場地安排」。

港超聯︱煞科日傑志對理文押後3小時上演　門票將有預售安排港超聯︱大埔下季去向未明　隊長：不樂觀　主教練移民鐵定離隊港超聯︱傑志兩連勝坐穩榜首　晉峰下季續獲班主投資：望引起關注足球明星選舉︱港超神射手丹恩奴域未獲傑志提名　港足6月鬥越南港超聯︱傑志再簽強援　港足中場陳俊樂回流：爭取在亞冠上陣菁英盃｜理文絕殺東方闖決賽　李康廉獻告別戰：最不捨得場內一切菁英盃︱南區互射十二碼挫流浪闖決賽　伍瑋謙成功臣：大家搏盡了
足球
香港足總
康樂及文化事務署