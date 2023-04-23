港超聯︱大埔下季去向未明　隊長：不樂觀　主教練移民鐵定離隊

2022/23年度港超聯進入尾聲，但來季球隊數目似乎仍有變數，今季才升班的和富大埔來季去向未明，而且主教練李恒匯鐵定離隊。



大埔今季倒數第二仗主場賽事，遇上已肯定以最後一名完成港超的香港U23。大埔上半場13分鐘便開紀錄，保連奴禁區內疑被黃浩然踢跌，球證羅碧芝猶豫數秒後判罰十二碼，保連奴親自操刀射入領先。

大埔之後有馮冠鳴離門廿多碼燙射、李家豪亦近門撞射，加上利馬的窩利，但都被香港U23守門員顏翱天化險為夷。大埔47分鐘憑王力威拉開比分，但黃浩然完場前為香港U23追近，結果大埔小勝2：1，因對賽成績不及港會，今季將以第七名「衝線」。

大埔在主場擊敗香港U23。（袁志浩攝）

大埔下季去向未明 隊長陳曉鋒：不樂觀

近日有傳言指大埔來季或不續戰港超，主教練李恒滙受訪時透露，球會「老闆」不在香港，所以未能與對方溝通，不清楚球會去向，「過幾日先約到佢食飯。」

他指出，大埔今季讓王力威、鄭子森等球員更為人認識，守門員謝家榮也入選大港腳，「我們剛開始建立起來，希望繼續踢下去，讓本地年青球員有機會。我相信如下季用同一班人踢，可以殺入盃賽四強。」不過，李恒滙坦言即使大埔下季留在港超，自己仍因考慮與家人移民而離隊。

李恒匯透露自己不會留隊。（袁志浩攝）

至於大埔隊長陳曉鋒就表示，球隊上半季成績雖不理想，球員欠集中，表現患得患失，但下半季改善後曾擊敗強敵冠忠南區與傑志，對自己踢防中仍能成為隊內次席射手感到滿意。「今季升班（比起2016/17年球季首次升班）感覺不一樣，自己有點年紀及經驗，也做隊長，雖然思想行為上仍有點不成熟，但都學會了以身作則。」

對於有關球隊未來的傳聞，陳曉鋒坦言自己也只是「等通知」，「（情況）不是很樂觀，但希望有奇跡出現，始終維持10隊參賽是好事。」

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理文大勝深水埗 5.7鬥傑志爭冠

另外，賽前落後榜首榜首傑志5分的理文，若今場對排尾二的深水埗失分，便會把港超冠軍拱手相讓，令傑志提早封王。兩隊上半場對手踢成0：0，幾乎令「黃黑軍團」的擁躉嚇一跳，但理文換邊後早段即在3分鐘內連入兩球，最終贏4：0，落後「藍鳥」兩分排次席。

理文與傑志將於5月7日的煞科戰相遇，屆時理文必須取勝，才可反壓傑志首奪港超錦標；據了解，這場大戰有機會稍為押後於當日晚上6時舉行，但一切仍有待落實及公布。

理文全取3分，5月7日與傑志交鋒爭冠。（袁志浩攝）

理文暫代主教練曾昭達賽後向球員公布，全隊將放假3天，「大家都很緊張，值得在大戰前休息一下。」曾昭達坦言，希望先讓球員好好恢復，再慢慢部署餘下的菁英盃決賽與煞科戰。

他不諱言，球隊在爭標路上也「仆低過」（不敵東方），幸最終有運，全隊同保持信念跟士氣，「最重要是球員落力，一場過比賽什麼都可以發生。」對於有傳將正式成為球隊主教練，他僅稱，「無論扮演什麼角色，都希望繼續在理文幫手。」