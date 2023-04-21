港超聯︱傑志再簽強援　港足中場陳俊樂回流：爭取在亞冠上陣

香港足球代表隊中場陳俊樂從中超「回流」，加盟本地班霸傑志。



27歲的陳俊樂在港曾效力橫濱FC香港（後稱YFC澳滌）、香港飛馬、和富大埔及富力R&F，2019年轉投中超球隊廣州城（前稱廣州富力），惟上月底廣州城宣布，因財困而未能在薪金上與球員達成共識，退出角逐新一季中超，並隨即解散。

變回自由身的陳俊樂，上月已因沒有合約（受傷保險）在身而缺席香港足球代表隊的集訓與友賽。在港隊明年1月便出戰亞洲盃決賽周下，陳俊樂終在今季完結前趕及「回流」加盟傑志，相信是希望早日重拾狀態。至於能否在今季餘下賽事上陣，則要視乎註冊情況。

陳俊樂加盟傑志。（傑志提供）

陳俊樂與傑志簽約至2025年，將穿起16號球衣，他期待為「藍鳥」披甲，「傑志配套好，對球員是吸引的。其實我在小時候已經認識朱sir（朱志光），感謝他給我機會加盟。我會努力盡快適應球隊踢法，爭取在（來屆）亞冠盃上陣，並協助球會爭奪更多錦標。」

至於傑志主帥朱志光就大讚陳俊樂，「他活力充沛，而且踢法全面，是一位很容易融入任何踢法和戰術的球員。我與他在香港隊都合作過，相信他可以為傑志提升實力。」暫排聯賽榜首的傑志，今季除爭取衛冕港超，同時殺入足總盃四強，有望成為「雙冠王」。

朱志光認為陳俊樂很快便能適應球隊踢法。（傑志提供）