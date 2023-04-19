菁英盃︱南區互射十二碼挫流浪闖決賽　伍瑋謙成功臣：大家搏盡了

賽馬會菁英盃準決賽，冠忠南區周三（19日）晚在兩度落後下，戰至互射十二碼階段，終憑20歲守門員伍瑋謙兩次撲救，險勝標準流浪晉級決賽，繼續爭奪球會史上首個錦標。



南區上場聯賽對傑志已為今戰留力，後防有基斯「復出」，但收起中場重心鞠盈智跟史提芬彭利拿，20歲門將伍瑋謙繼續把關。流浪就派出盧兆崎、余在言等小將，進攻由神田夢實與祖連奴兩大外援牽頭。

球證嗚笛前一刻旺角下起大雨，雖然歷時僅約10分鐘，但濕滑草地令不少球員跣腳。上半場6分鐘，南區後防交失波，余在言快開界外球，川瀨浩太失平衡頂漏，祖連奴橫傳12碼點，但小將陳耀祖撞射被伍瑋謙出迎封走。

流浪陳耀祖上半場早段失機。（袁志浩攝）

兩隊之後組織欠奉，頻頻斷纜，南區27分鐘由基斯放長傳入禁區，慕沙半車身抽射高出；5分鐘後艾華右路放「冷箭」，又被盧兆崎飛身托出底線。流浪前線僅靠祖連奴停波，受制於南區高大防線，教練團見勢色不對，34分鐘便換入前鋒加納伊巴謙。

50分鐘流浪角球反擊，神田夢實冷靜避過兩名守衛後放直線，由伊巴謙右路快放落底傳中，祖連奴控定再燙遠柱成1：0。不過6分鐘後，林衍廷被指於禁區內犯手球，南區由佐佐木周射入十二碼追和。

佐佐木周為南區追成1：1。（袁志浩攝）

互射十二碼分勝負 戰況如「坐過山車」

戰至61分鐘，伍瑋謙角球出迎打手槌犯錯，流浪由朴鍾範抽入再度領先；但慕沙76分鐘接應隊友頭槌二傳近門撞入至2：2，要加時再戰。流浪加時曾有神田夢實半單刀失機，祖連奴勁射也中楣，終要互射十二碼分勝負。

兩隊首五輪分別有佐佐木周及金旻奎射失，進入「突然死亡」，雖然簡嘉亨起腳被最後一刻才入替的梁興傑救走，但余在言竟射中楣角。最終射到第八輪，南區畢頓射入，流浪小將呂卓芹「宴客」，南區總比數贏8：7，繼2019/20年度後再入菁英盃決賽，將於5月20日於旺角大球場跟理文與東方的勝方，爭奪球會史上首座錦標。

南區互射十二碼淘汰流浪晉級菁英盃決賽。（袁志浩攝）

伍瑋謙兩度救出十二碼。（袁志浩攝）

伍瑋謙：沒辜負球隊對我的期望

今季在菁英盃踢足9場，這仗也兩度勇救十二碼的伍瑋謙，無疑是贏波功臣，完場後「老大哥」謝德謙與幾乎成為罪人的簡嘉亨，都不禁上前與他相擁。

這位門將也向球迷激動地振臂高呼，不斷拍手胸口上的南區會章，「文字形容不到（現在的感受），對上幾次參與淘汰賽，都在加時上半場就失波、形勢很困難，但今日落後兩次都追和，大家在加時都搏盡了。下半場第二個失球我有些少責任，幸十二碼將功補過，很開心，沒辜負球隊對我的期望。」他不認為今場是「代表作」，希望給自己留有進步的空間，「決賽想乘勢奪冠。」

伍瑋謙完場後振臂高呼。（袁志浩攝）

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至於流浪主教練潘文俊就表示，球隊表現尚可，兩度領先下仍落敗，或因防守不夠好。他解釋最後階段以梁興傑入替盧兆崎，是因對方經驗較佳，只可惜互射十二碼也講求運氣。「我們在進步，把握力更好的話，結局或許會不一樣。會鼓勵球員快點收復心情，我們仍賽事要踢（足總盃準決賽），希望大家不要因為今場失意就氣餒，要堅持下去。」