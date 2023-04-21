菁英盃｜理文絕殺東方闖決賽　李康廉獻告別戰：最不捨得場內一切

周四晚上（20日）旺角大球場上演的菁英盃四強，由東方與理文爭奪另一決賽席位，勝方將在5月20日與冠忠南區爭奪冠軍。

今仗除了是一場四強大戰，更另有一重意義——39歲的李康廉今季季尾將結束18年足球生涯，雖然今季尚有賽事，但仍安排今場成為其「告別戰」，讓球迷提早向他送上掌聲。



李康廉自18年前隨大埔足球隊升上港甲（現稱港超聯）開始，便展開其職業足球生涯，18年間，他曾4次獲選最佳十一人、踢遍南華、飛馬、理文等勁旅，無論是以前的港甲或改稱港超後，他都曾隨隊奪得聯賽冠軍，也贏得過高級組銀牌和足總盃。

今日一戰，李康廉以隊長身份正選上陣，一觸球便立刻獲得歡呼聲；賽事到了7分鐘，理文球迷為現時背號為「7」的他鼓掌；到了17分鐘，全場球迷再為使用「17號」多年的他拍掌，更有東方球迷拿出一件李康廉的17號東方球衣致敬，為緊張畫面欠奉的上半場加添了趣味。

東方球迷展示李康廉球衣，並送上掌聲。（高詩琦攝）

上半場兩軍攻勢寥寥，23分鐘，今仗甚為活躍的黃皓雋在右路禁區外近底線搏得罰球，近柱的馬高斯接應頭槌一批惟高出；37分鐘，李康廉在左路突破遭對手侵犯，他親自操刀搏得的罰球，惟主射未能得手。換邊後雨勢加劇，54分鐘，理文一次反擊，張憙延中路突破後皮球落在亞哥斯達腳下，他一射又高出；57分鐘張憙延禁區頂勁射被東方門將鍾凱文接實。

62分鐘，李康廉今晚的表演時間結束，由獲主帥曾昭達視為「接班人」的鄭兆均入替，他一邊離場、一邊向球場四面鼓掌，同時接受球迷的掌聲。

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場內戰況一直膠着，理文作出多個調動後，再在83分鐘調入施沙，最終湊效——90分鐘，鄭兆均在右路犄角位斬到尾柱，施沙頭槌頂彈地波入波，兩位後備兵的配合終完成絕殺，理文以1：0獲勝，晉級決賽。

球會賽後為李康廉安排了一系列儀式，包括在大螢幕播放理文將帥獻給他的感言，康廉的太太和兒子亦向他送上花束，他受訪時感謝球會上下及其他有關人士為他安排這場賽事，「今場不是我最後一場比賽，但因為等到（球季的）最後會很難安排，所以安排了在今場……今天球場的氣氛，沒想過會在自己身上出現……今天很浪漫，這畫面是自己沒想像過會的，我退役，竟然有人幫我辦這件事。」

講到兩軍球迷在17分鐘不分敵我為他送上掌聲，他笑道：「很開心，在東方踢了幾年，我跟東方每個人都很好感情，大家都明白，有時很多話在心中，球迷的舉動令我更感動，大家是對手，對我來說是一個很美好的回憶。」

講到18年來最不捨的，李康廉坦言是球場內的一切：「跟隊友一起搏命有贏有輸，一起開心一起失落，全都是在球場內發生；也不捨得支持了我這麼久的球迷，由大埔、天水圍飛馬到現在，香港很需要支持香港足球的球迷。」

惟他強調今仗並非自己的最後一戰，只是為了較易安排而選了這一場賽事，餘下的比賽中，他亦有目標：「想給球迷留下一個很正面、對足球很有熱誠的印象，香港球員最重要是有自己的目標、想要什麼就要付出，進而行動。」

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對於被外界稱為「完美先生」，他笑道這只是一個稱號，「我並不完美，我自己也有很多事要改進，踢波也一樣，18年有高有低，經歷很多，贏過輸過，有得到也有得不到的，覺得自己在球場要做的已做到。」掛靴之後，他將以成為教練為目標：「自己很喜歡教波，很喜歡教小朋友，未來希望可以將自己的能力帶給下一代，希望他們不用去到廿多歲才有機會踢，外地很多十多歲已踢頂級聯賽，希望幫到小朋友進步得快。」