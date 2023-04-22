港超聯︱傑志兩連勝坐穩榜首　晉峰下季續獲班主投資：望引起關注

港超聯周六（22日）由榜首傑志雨戰晉峰，「藍鳥」輕取對手2：0繼續手持爭標主動權，而晉峰雖然落敗，表現已教總教練何信賢滿意。



聯賽僅餘兩輪，領先次席理文兩分的傑志，主力射手丹恩奴域連續第三場缺陣，潘沛軒繼續取代其中鋒位置；新兵陳俊樂不在名單之上，但仍有入場觀戰。

大雨下各項賽事已8場不勝的晉峰，開賽早段有黃金機會，費利浦薩橫傳羅拔奧度，後者冷靜避開守衛勁射高出。「藍鳥」7分鐘打開紀錄，伊高沙托尼開出短角球，基爾頓直射遠柱入網成1：0。

傑志上半場已領先兩球。（袁志浩攝）

貴為今季香港足球先生熱門人選的明加索夫，之後兩次起腳加一記頭槌都偏離目標，然而米基爾34分鐘偷走卡爾特納腳下球後燙射，皮球擦內柱而入，傑志半場輕鬆領先兩球。

換邊後陳肇鈞曾頭槌破網，但被指越位在先；60分鐘栢保羅左路扭過羅拔圖窄角度抽射，又被保羅快手擋高。「藍鳥」71分鐘有羅拔圖接應角球，在無人看管下頂斜，尾段即使換入金信煜亦再無進帳，結果贏晉峰2：0，繼續坐穩榜首。

傑志防線雖有犯錯，但今場仍保持清白之身。（袁志浩攝）

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假如明日理文對深水埗失分，傑志即可提早封王，但主教練朱志光表示現階段不會多想，只專注備戰5月7日鬥「黃黑軍團」的煞科戰，「球員身經百戰，自己都有準備，不用我特別提點。」

晉峰3年來首次以兩球或以內的差距不敵傑志。（袁志浩攝）

晉峰邀樂天女孩訪港 望吸引更多人入場

晉峰此役僅以兩球落敗，雖然球隊自2020/21年球季升上港超後、對傑志已七連敗，但是首次將分差收窄至三球以下。

總教練何信賢讚揚一班球員，即使今季已戰至尾聲，面對對手正選10名「洋將」仍沒有怯場，「已很久沒試過下半場不失球了，攻勢也不差，球員做到職業應有的操守、沒有放棄。這是3年來對傑志踢得最好的一場，如果有運氣追至1：2，也許能給大家驚喜。」

何信賢透露，班主已肯定在下季繼續投資球會，惟組軍方向仍未有定案，「我自己傾向繼續栽培年青球員。」他又稱，暫未跟中場陳肇鈞商討去留，但明言希望對方能被高薪挖角。」

何信賢滿意球員今場發揮。（袁志浩攝）

晉峰早前宣布，邀請台灣職棒球隊樂天桃猿的啦啦隊「樂天女孩（RakutenGirls）」來港，擔任港超煞科日（5月7日）、晉峰主場於青衣運動場對香港U23的嘉賓。何信賢表示，球會未來其中一個發展方向，正是希望帶動更多人關心本地職業足球。

「我們想借此培養另一班球迷入場，也可吸引其他投資者，發現原來職業足球有這種娛樂節目、引起關注。希望大家會想多一些方法，去推動更多人入場，今次未必是好好的方法，但先試了才算。」

何信賢最後表示，已得知將有超過廿名台灣觀眾特意來港入場，有信心屆時入場人數不會太低，他形容自己「幸運」，獲舊生介紹與「樂天女孩」聯絡，並獲贊助商支持，因此今次邀得對方來港「好平」，僅花費五位數字。