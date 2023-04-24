英足總盃｜韋格賀斯一吻成勝負關鍵　狂奔場邊鏟草慶祝複製經典

蘇利馬治的12碼宴客，是今仗英格蘭足總盃的勝負分野，結果曼聯互射12碼險勝白禮頓，取得決賽的席位。雖然馬治的12碼直射高出，不少曼聯球迷卻歸功於荷蘭中鋒韋格賀斯。



曼聯與白禮頓在120分鐘互無紀錄，互射12碼頭6輪，雙方12名球員全數射入，白禮頓的蘇利馬治（Solly March）操刀宴客，連迪路夫其後中鵠，為曼聯奠勝，順利晉級足總盃決賽。

馬治成為唯一射失的球員，同時令球隊無緣決賽，這名白禮頓翼鋒十分自責，賽後以球衣掩面，流下男兒淚，主帥迪沙比及隊友都先後安慰他。迪沙比說：「我告訴他（馬治），當我做球員時，不時射失12碼，這不是一個問題。他是其中一名發揮最出色的球員，我以他為榮。」

英格蘭足總盃｜曼聯失意歐霸後即反彈 12碼險勝白禮頓闖決賽

白禮頓主帥迪沙比安慰馬治，直言對方的表現已經令他自豪。（Getty Images）

在蘇利馬治主射12碼前，兩名曼聯球員與他有接觸，亦被認定有功勞。韋格賀斯12碼建功後，親手將皮球交給馬治前，先親吻皮球。當馬治步入禁區時，又見迪基亞在12碼點先踩一踩，再用腳掃一掃，其後再向馬治說了兩句，然後對方就12碼宴客了。

迪基亞賽後被問及究竟對馬治說了什麼，但這名曼聯門將表示無可奉告。

韋格賀斯親吻皮球後，再交皮球給馬治，然後對方就12碼宴客。（Getty Images）

馬治射失12碼，韋格賀斯一吻變死亡之吻，這名荷蘭中鋒在球隊奠勝一刻，更獨自離隊，狂奔向坐滿曼聯球迷的看台鏟草慶祝，就像重演艾迪巴約當年經典一幕。韋格賀斯親吻皮球的片段被瘋傳，不少「曼迷」笑言他的死亡之吻就是致勝關鍵，更有球迷指韋格賀斯經驗豐富，懂得在適當時候以心理戰騷擾對方。

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