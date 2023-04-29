佩劍大獎賽｜何思朗遭逆轉首圈止步　梁天晴憾負奧運三金得主

佩劍大獎賽首爾站，男子佩劍兩名港將何思朗與梁天晴脫穎而出，殺入正賽圈，分途出擊力爭錦標。



早前因右手手指受傷而休養兩站的何思朗，在首爾大獎賽復出，淘汰賽以15：13力克法國劍手Paco Boureau晉級，首圈與主場的韓國劍手Hwang Hyunho碰頭。

何思朗開局有個好開始，一口氣連取5分，並保住優勢以8：4領先進入第二節，其後這名韓國劍手力追，收窄差距，思朗末段被追至13：13、14：14平手，最終被對手進攻得分，大好形勢下遭韓國劍手逆轉，無緣次圈。

佩劍大獎賽｜何思朗傷癒復出順利過關 梁天晴生涯首闖正賽圈

何思朗。（FIE圖片）

另一港將梁天晴在今仗取得生涯突破，資格賽連挫印度及中國劍手，首度躋身國際賽正賽圈，首圈挑戰匈牙利名將﹑奧運三金得主施萊耶（Aron Szilagyi）。

這名21歲港將初段與這名奧運三金得主勢均力敵，打成4：4，其後再後追至7：7，並以8：7反超前進入次節，梁天晴更一度領先10：8，畢竟施萊耶經驗較豐富，打法變得更主動，隨即收復失地，結果梁天晴以11：15力戰憾負，首圈止步。

梁天晴。（Facebook圖片）

女子佩劍方面，港隊12名女將出戰資格賽，包括傷癒復出的林衍蕙﹑薛雅齊及劉穎怡打入淘汰賽，可惜3人悉數無緣正賽。