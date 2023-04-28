羽毛球・亞錦賽｜李卓耀8強不敵世界第7駱建佑　4度交手首嘗敗

香港球手李卓耀在亞錦賽硬仗連連，繼昨日於16強直落兩局淘汰世界排名第10的中國球手石宇奇後，今日（28日）於8強硬撼前世界冠軍、新加坡球手駱建佑，終直落兩局落敗，無緣4強。



世界排名第20的李卓耀，與排名第7位的新加坡球手駱建佑曾三度交手，三戰全勝。二人最近一次正面交鋒，是去年馬來西亞公開賽32強，李卓耀以直落兩局21：19、21：12擊敗對手。

李卓耀（右一）與駱建佑（中）曾一起參加安賽龍的訓練營。（Instagram）

兩人在今場首局初段咬緊比數，其後李卓耀網前連番失誤，落後4：7。港將力追比數，二人一度戰平9：9，駱建佑挾11：10進入技術暫停。下半局，李在落後下追成14：14，惟放網失誤再度落後，末段駱在後場把握機會一殺拉開至3分差。戰至20：18，李扣殺得手追至19：20，卻在關鍵時刻打落網，讓駱以21：19先拔頭籌。

李卓耀首局連番失誤下落後一局。（資料圖片／美聯社）

次局初段戰況仍然緊湊，兩人先後失誤並互有領先，李卓耀其後連取2分領先6：4。駱建佑心急下犯錯，打球出界後再打落網，讓港將把領先優勢拉開至11：5。下半局，該新加坡「球王」一口氣連追5分至10：11，漸漸重拾氣勢，二人兩度戰平12：12、14：14，李卓耀連奪4分再領先18：14，駱頂住壓力追至19：19。末段，李卓耀失誤打球落網，終以19：21再失一局，無緣4強。

駱建佑將與另一場8強對碰——奈良岡功大與陸光祖的勝方爭入決賽。