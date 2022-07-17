羽毛球｜駱建佑主場挑戰60年大紀錄失利　真廷決賽挫日本黑馬封王

新加坡公開賽周日（17日）落幕，當地球迷今屆最大看點之一，是新科世界冠軍駱建佑能否主場奪得睽違60年的冠軍寶座，惟他在昨日4強以17：21、14：21不敵印尼一哥真廷，賽後他坦承自己「不夠勇敢」。



去年以黑馬姿態奪得世界冠軍的駱建佑，在新加坡公開賽8強以直落兩局擊敗中國好手李詩灃，成為近15年來首位躋身新加坡賽4強的東道主球手，來到4強面對印尼名將真廷，雙方曾兩度交手，駱建佑取得全勝。

駱建佑主場出擊，惜未能勇闖決賽爭冠。（Getty Images）

駱建佑今仗挑後場球讓真廷更多殺球機會，他亦未能破解對手的猛烈進攻和假動作，駱建佑賽後坦言：「在比賽中要勇敢，意味要嘗試不同的擊球，改變戰術以及比賽計劃，這是我做得不夠好的地方。」

駱建佑與真廷賽後擁抱。（Getty Images）

上一位在主場封王的新加坡球手，已是1962年的黃俊成。面對全場超過6000名觀眾期待駱建佑在主場再寫歷史，真廷也指覺得駱建佑看起來很緊張。

駱建佑表示：「我太想得到它（冠軍）了，我想着結果遠超過過程，這就是我要努力的地方。我需要專注在過程。」

他也謂對希望在決賽看到他的球迷感到抱歉，「很感謝他們的支持，我會繼續努力，希望有一天我能打入決賽。」

真廷僅以37分鐘便勇闖決賽，睽違2年6個月再度躋身巡迴賽決賽的他苦盡甘來，最終在今天冠軍戰以直落兩局，23：21、21：17擊敗日本21歲黑馬奈良岡功大封王。