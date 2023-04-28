德甲｜德媒指拜仁操練極混亂　辛尼疑偷懶　杜慈暴怒當眾折棍

拜仁慕尼黑近期場內場外都有不少麻煩——早前先突然炒掉主帥拿高士文換上杜慈，戰績卻沒有明顯改善，先後在德國盃和歐聯出局，上周在德甲敗予緬恩斯後也失去榜首；另外沙迪奧文尼在更衣室內疑拳毆利萊辛尼、球迷也直接表明對管理層的不滿。

德國《圖片報》拍到拜仁周四（27日）操練中，主帥杜慈怒極「折棍」，報道聲稱拜仁的操練狀況非常混亂，有球員突然無褲可穿，而利萊辛尼也有偷懶之嫌。



《圖片報》對於杜慈「折棍」的過程圖文並茂，該報指，拜仁在操練中曾作小範圍的練習賽，然而情況一片混亂：「京士利高文像沒有力氣、史坦尼錫在投訴越位、湯馬士梅拿在高談闊論、白連特在一次犯錯後被路維（拜仁助教）教訓。」杜慈也數次出聲，要求球員改正某些進攻方式，但最後似乎忍無可忍。

德國《圖片報》拍下杜慈「折杆」一刻。（《圖片報》截圖）

報道寫道：「杜慈與助教路維和米高斯討論，表情非常嚴肅，突然間，他抓起路維本來挨住的一支黃色練習杆，然後嘗試用膝頭折斷他，而且還嘗試了兩次，它（杆）折彎、裂開，雖然沒有斷開，但已經破掉了。米高斯最後帶走了這件器材。」

《圖片報》不僅拍下了杜慈暴走的一幕，還記錄了場上各種畫面，包括利萊辛尼的舉動，「這位拜仁球星熱身時沒有加速衝刺、只是繞着障礙物跑。在杜慈向全隊發言時，他也自己站開，在練習之間只是坐在皮球上，看起來不太快樂。」另一吊詭的畫面，是賴恩格雲貝治在練習中途突然「冇褲著」，然後遭隊友圍着恥笑，「他最後換上了短褲。」

此前被文尼打臉的辛尼，又被《圖片報》指他練習時不盡力。（Getty Images）

而招來拜仁球迷不滿的行政總裁簡尼，在看台上看着這一切，「他看起來不太高興，向身邊人不停說話並做手勢；在杜慈憤怒的舉動（折桿）之後，簡尼就離開回到了辦公室。」另一耐人尋味處，是報道指體育總監沙歷咸美錫「躲在大樓二樓的一個窗後，看着辛尼的行為。」

《圖片報》拍下了這架小貨車，還詳細介紹。（《圖片報》截圖）

整篇報道都充滿奇幻的細節，而結尾更令人意想不到——焦點竟然是一架新的小貨車，「這架小貨車吸引了目光，它繼承了傳說級的前輩——那架曾列貝利、阿拉巴和查維馬天尼斯曾經很愛駕駛的紅色小車。這架白色的電動小貨車咆吼着來到了球場，這是一架Goupil G2，是電動車（最高時速30公里），價錢大約2萬歐元，還可以度身訂造。」無論是拜仁的操練情況或是整篇報道，都令人摸不着頭腦。