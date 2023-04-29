德甲｜多蒙特和波琴或再失爭標主導權　主帥呼冤：今場3個誤判

多蒙特上輪難得把握到拜仁慕尼黑失分，登上德甲榜首，「蜜蜂兵團」周五（28日）深夜作客鬥波琴，上演魯爾區打吡，可惜再度失分，以1：1賽和對手，如今僅兩分領先拜仁，隨時再度讓出榜首位置。

多蒙特今仗遇上不少爭議判決，艾迪耶米禁區內被踢跌，蘇尼起腳疑似省中波琴球員的手部，兩個疑似12碼球證沒有示意，連VAR亦沒有介入，多蒙特教練伊甸泰錫直言訴求只得一個。



德甲班霸拜仁慕尼黑在杜慈接掌後，頹勢未止，上輪意外1：3不敵緬恩斯，多蒙特順利擊敗法蘭克福，終於把握到反先的機會，登上德甲榜首。「蜜蜂兵團」要相隔11年再捧走德甲錦標，餘下5輪全勝就袋袋平安，可惜如意算盤打不響。

德甲｜多蒙特終於不自爆 把握拜仁失分再登頂 最後五輪賽程比較

多蒙特周五深夜作客魯爾區宿敵波琴，主隊由隊長安東尼洛斯拿（Anthony Losilla）禁區外勁射破網，多蒙特不足5分鐘失守。「蜜蜂兵團」立即回應，艾迪耶米近門送入空門，多蒙特追成1：1平手，餘下時間兩軍未能再添紀錄，結果雙方各得1分。

多蒙特以61分高踞榜首，領先次席﹑踢少一場的拜仁慕尼黑2分，若然拜仁在周日擊敗哈化柏林的話，德甲榜首又會再度易手。

波琴隊長洛斯拿勁射破網先開紀錄。（路透社）

多蒙特兩次疑似12碼VAR都無表示

不過，多蒙特下半場有入球機會，艾迪耶米接應祖利安白蘭特的傳中，本想先以身位護皮球，卻被波琴的蘇亞里斯踢跌，艾迪耶米在禁區內人仰馬翻，球證沒有示意。直至賽事末段，曉姆斯近門頭槌建功，旁證立即舉旗指越位在先。此前，多蒙特中堅蘇尼的射門，波琴的馬素域飛身封阻，皮球疑似省中他的上臂，但球證同樣沒有示意，而兩個疑似12碼，VAR也沒有介入。

曉姆斯（左）的頭槌入球變詐糊。（Getty Images）

宿敵在主場失分，波琴球迷當然不會放過任何一個機會，德國《天空體育》指主場球迷隨即高唱「德甲冠軍只會是拜仁」的口號。

多蒙特眾將完場後即向球證投訴，球證當然不為所動，回到更衣室依然不忿，德國《圖片報》透露球員們在更衣室內要求取回公道。據悉，多蒙特體育總監基爾（Sebastian Kehl）﹑主帥伊甸泰錫（Edin Terzic）及曉姆斯更進入了球證更衣室。

多蒙特球員們向球證投訴，當然無法改變判決。（Getty Images）

多蒙特領隊伊甸泰錫因投訴過激而被罰黃牌，他賽後為過激言詞，並指他只有一個簡單的訴求，「在我們角度而言，今仗有3個誤判，我明白做球證的難處，我只是希望他們改變錯誤的判罰，利用VAR以另一角度來看，但今天完全沒有。」

伊甸泰錫直言今仗有3個誤判。（Getty Images）

曾經是多蒙特名將的體育總監基爾，賽後毫不留情抨擊球證，直言今仗的球證責無旁貸，「如此明顯的犯規，球迷們都清楚看到，唯獨VAR沒有表示，對我來說是不可理解。如今到了爭冠的重要時期，每一球也關乎冠軍誰屬，但不願意以手頭上的資源去查看事發經過。我只能用厚顏無恥來形容，我認為這是疏忽﹑懦弱﹑完全錯誤，我們全隊上下也感到憤怒。」

多蒙特又失分，隨時再失爭標主導權。（Getty Images）

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