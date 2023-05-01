法甲｜麥巴比機警偷雞建功　PSG十人應戰吞敗　主帥：球員不集中

法甲班霸巴黎聖日耳門主場鬥羅連安特，基利安麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）與美斯（Lionel Messi，又譯梅西）合作出戰，即使有麥巴比「偷雞」得手，依然未能助PSG主場贏波，結果意外地以1：3不敵對手。



法甲榜首巴黎聖日耳門返回主場王子公園球場出戰，鬥中游的羅連安特，卻是先失守的一方。安素拿菲爾接應地波傳中，第一時間撞射破網，巴黎15分鐘落後0：1。PSG禍不單行，夏基美粗野攔截，20分鐘領取今仗第2面黃牌被逐。

夏基美攔截兩黃一紅被逐，巴黎聖日耳門開賽20分鐘已要十人應戰。（影片截圖）

麥巴比做「偷雞王」

十人應戰的PSG，憑一次罕見的方式扳平，PSG攻勢完結後，羅連安特門將麥禾高放下手上的皮球，原本正步行離開禁區的麥巴比，突然間轉身將皮球送入空門，麥禾高顯得有點無奈，並舉手投訴，但球證沒有示意，指入球有效。

原來當時麥禾高認為球證已經吹罰，故此才把皮球放在地上，準備開出死球，但心水清的麥巴比步行兩步後機警回身，「偷雞」成功，為PSG追成1：1平手。法國《巴黎人報》指羅連安特球員們有誤會，全都以為球證有吹哨子，但其實是沒有，才會出現特別一幕。

麥巴比建功為PSG一度追平。（路透社）

不過，麥巴比成功偷雞又如何，夏基美被逐後，防線出現不少空位，羅連安特再一次在右路推進，楊格華近射得手，即使班巴迪安末段曾食詐糊，這名後備入替的羅連安特前鋒隨後以頭槌再下一城，結果為羅連安特奠定3：1的勝局。

PSG在主場倒灶，以75分繼續高踞榜首，以5分領先次席的馬賽。

麥巴比偷雞建功也徒勞。（路透社）

PSG又輸 加迪亞：球員發揮水準以下

PSG又失分，主帥加迪亞（Christophe Galtier）再度成為眾矢之的，不少巴黎球迷直言「是時候炒人了」。翻查數據，加迪亞領軍至今，各大賽事錄得31勝5和9負，勝率為68.8%，20%的落敗率比起前任普捷天奴﹑杜慈﹑艾馬利等都要高，加迪亞領軍的首季，已經在聯賽錄得6場敗仗，難怪球迷們不時有批評聲音。

加迪亞被球迷鬧，賽後就輪到球員被加迪亞鬧，他直指大部分球員今仗表現散漫，「我們首兩球失球的防守十分差，我們在十人應戰不能交出這種表現，球員們需要反應，今仗太多球員不集中，而且交出水平以下的表現，這令人十分失望。」