法甲｜傳夏基美奇招防前妻分身家　相隔兩日發文：精彩勝仗

巴黎聖日耳門的摩洛哥球星夏基美早前遭控強姦，同時與演員妻子Hiba Abouk離婚。近日有傳聞指Hiba Abouk入稟，希望分得夏基美超過一半資產時，才驚悉月薪逾100萬歐元的前夫名下根本沒有資產，成為球壇熱話。

夏基美一直沒有就傳聞開腔，但他在周六法甲PSG擊敗朗斯一役扮演重要角色，賽後興奮發文。



傳聞一開始由科特迪瓦媒體《First Magazine》報道，指Hiba Abouk在夏基美捲入強姦案前已申請離婚，卻在入稟後才發現，夏基美雖然周薪逾100萬歐元，但竟然有超過80%的資產都在母親名下，令她難以如願「分身家」，此後消息便在網上瘋傳。雖然消息真確性成疑，不過網民紛紛笑指夏基美將薪金和資產交給母親管理，是「年度最佳防守」。

夏基美在對朗斯一仗有關鍵貢獻。（路透社）

夏基美和Hiba Abouk一直沒有回應傳聞，而這位摩洛哥國腳也如常隨PSG出賽，在周六法甲聯賽對朗斯一戰，他在19分鐘便博得對手中場鴨都沙美特犯規，令他遭直紅驅逐，朗斯只得十人應戰。

PSG此後在10分鐘內由麥巴比、域天拿和美斯各入一球，以3：1擊敗對手，當中麥巴比射入個人第169個法甲入球，成為球會史上首席法甲射手，而美斯也攻入個人第495個歐洲五大聯賽入球，追平C朗拿度的紀錄，一系列佳績和紀錄背後，夏基美當然功不可沒。

一直沒有回應「防守家產」傳聞的夏基美，也終於在Instagram發文，分享了比賽的照片，並留下短短一句：「今晚是一場精彩的勝仗！」

雖然他應該是意指擊敗朗斯的勝仗，但網民留言全部語帶相關，包括：「他在場內場外都贏了」、「雙重勝利」、「想邀請你出席今年的男士研討會」。