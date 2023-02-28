摩洛哥巨星夏基美捲強姦案　IG結識Uber送到家中　女方報警揭發

撰文：普利森
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入選國際足協（FIFA）年度最佳陣容的摩洛哥足球巨星夏基美（Achraf Hakimi），捲入一宗強姦案，一名24歲女子指控2月25日在夏基美位於巴黎市郊的家中被他強姦，周日（26日）到警署備案，法國檢察部官員周一（27日）稱正就此案展開初步調查。

夏基美領摩洛哥勇闖世界盃四強，創下非洲足球歷史新一頁。（Getty Images）

法國《巴黎人報》（Le Parisien）報道，周日一名年輕女子到警署，宣稱被一名巴黎聖日耳門（PSG）球員強姦，她沒有正式報警，只是留口供備案指自己「被強姦」，但報道指此舉引起法國檢察部注意，並因罪行嚴重程度以及犯罪者被指的惡劣行為，自動介入調查。

消息指，夏基美與指控他強姦的年輕女子，2月16日通過社交平台Instagram認識，二人直到上周六（2月25日）該女子乘坐由夏基美付費的Uber私家車到他家中，才首次正式會面。

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夏基美與西班牙女星太太Hiba Abouk：

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《巴黎人報》指出，強姦地點正是夏基美家中。夏基美被指在女方拒絕下咀對咀親吻女方，脫下她的衣服，並親吻她的胸部。24歲的夏基美已婚，太太是36歲西班牙女星Hiba Abouk，二人育有兩子女。

法國檢察部指出，巴黎近郊楠泰爾（Nanterre）檢察部介入調查案件，有關官員並無提供案件詳情，並拒絕為媒體就此案的報道作出任何評論。

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夏基美（右）與PSG隊友麥巴比一起出席FIFA年度頒獎禮，一起入選年度最佳陣容。（路透社）

效力巴黎聖日耳門（PSG）的夏基美，是全球頂級球星之一，他早前在2022世界盃帶領摩洛哥國家隊晉身四強，創下非洲足球歷史新一頁，剛剛入圍最新公布的國際足協年度最佳陣容。PSG官員未就夏基美涉強姦案回應，而夏基美本人亦未公開回應事件。

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