法甲｜美斯單場兩記妙傳　半場手術刀式直線助攻麥巴比奠勝局

巴黎聖日耳門（PSG）作客榜尾昂熱，開賽5分鐘就幾乎先失，幸好美斯兩記妙傳，包括麥巴比射入第2球之前的「手術刀式」遠距離助攻，成為PSG小勝2：1的關鍵。



美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）今仗貢獻良多，先是PSG於9分鐘的第一個入球：美斯於娥眉月對開位置先轉身後妙傳，笠過防線精準地找到衝前的祖安巴尼特（Juan Bernat），後者橫傳予麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）先開紀錄。

隨後美斯「再開天眼」，他在一次反擊中從己方半場送出手術刀式直線，將皮球越過兩名敵衛送到達麥巴比腳下，麥巴比推過門將，在26分鐘輕鬆射成2：0。

事實上，PSG今仗不無驚險，若非昂熱的保法爾（Sofiane Boufal）單刀射門欠缺角度，門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）化險為夷，球隊在開賽5分鐘就先失了。

麥巴比入球後與美斯擊掌慶祝。（路透社）

美斯在38分鐘有一次禁區頂的起腳機會，但被對方門將單手撲出。昂熱於87分鐘由沙達泰奧比（Sada Thioub）破蛋，最終PSG作客輕勝2：1。

美斯今季在法甲已貢獻15個入球和14個助攻，只差1球便能達成「雙15」的數據，且暫列法甲助攻榜榜首，比次席的隊友尼馬（Neymar）多4個助攻。法甲自2006/07球季以後，只有夏薩特（2011/12）和麥巴比（2021/22）能達到這一成就，而且今季五大聯賽暫未有球員能錄得「雙15」。

PSG目前以75分排法甲榜首，領先第2位的馬賽11分。