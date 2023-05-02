桌球世錦賽｜比素突破心理關口首度膺世界冠軍　沙比轟147也徒勞

沙比與比素爭奪今世界桌球錦標賽的冠軍，即使沙比轟出世錦賽決賽史上首個147，可惜對他爭標沒有幫助，來自比利時的比素「起Break」4次過百度，奠定領先優勢，並以局數18：15勝出，成為首名比利時世界冠軍。



今年的桌球世界冠軍落在沙比（Mark Selby）或比素（Luca Brecel）手中，沙比在第16局打出完美清檯的147度，成為世錦賽決賽史上首人。決賽以37局18勝制進行，沙比首日以局數8：9稍為落後比素。

世錦賽決賽進入第二日，28歲的比素隨即上手，8局內4次打出「Century Break」，其中在第21局更打出141度，以局數15：10奠定領先優勢。沙比距離落敗只差3局，他都未有放棄，休息後發力一口氣連贏5局，比素的領先收窄至16：15。這名比利時球手在關鍵的第32局，以66：2再下一城，加上其後一局「起Break」打出112度，結果比素有驚無險以局數18：15封王，首度成為世界冠軍，亦是13年來首名非英國球手稱霸世錦賽。

比素成為13年來首位非英籍球員贏得世錦賽冠軍。（Getty Images）

世錦賽場地克魯西布劇院（Crucible Theatre），對比素有不同的意義。2012年，比素以17歲之齡，初登這個桌球的大舞台，成為最年輕在克魯西布劇院登場的球手。不過，比素在今年世錦賽前，在這場地未嘗一勝，他在首圈以10：9險勝華頓（Ricky Walden）過關，似乎為他注下一枝強心針，隨後擊敗馬克威廉斯，再爆冷淘汰衛冕的奧蘇利雲，4強在落後5：14的情況上演大逆轉，力克中國球手斯佳輝，如今更捧起世錦賽的獎盃，比素當然百感交集，激動地掩面，眼泛淚光，父親為他拭下淚水。

比素奪冠後與父親相擁。（Getty Images）

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比素以冠軍為今年的世錦賽之旅作結，他坦言夢想成真，「這是我人生中最美妙的時刻，實在是夢想成真，我在首圈差點出局，其後愈打愈順，尤其是在晉級過程中，先後擊敗奧蘇利雲﹑馬克威廉斯及沙比，全都是難打的球手，我交出我最佳的表現，這種感覺很不真實。」

比素在決賽曾領先16：10，其後被沙比力追至16：15，他坦言壓力所致令他連番打失，「沙比太強了，他為我帶來了很多麻煩，當我領先16：13時，我覺得我無法勝出，因為太緊張了，又錯失很多機會。當我在第32局起Break後，我放鬆了很多，然後最後一局突然間就成為世界冠軍，這個獎盃為完美的兩星期作結。」

比素在世錦賽登頂後，世界排名將升上第二位。