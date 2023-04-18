桌球世錦賽︱伊朗惹火球手對奧蘇利雲望復仇　曾促對方退休掀罵戰

世界桌球錦標賽有位「惹火尤物」，伊朗球手華費爾（Hossein Vafaei）首圈被專家指以「挑釁對手」方式擊敗中國名將丁俊暉，次圈將會遇上「火箭」奧蘇利雲，未開波雙方先隔空來一場罵戰，火藥味濃。



伊朗球手華費爾揚言要在世界桌球錦標賽向奧蘇利雲復仇。（Getty Images）

28歲的華費爾名氣不響，他是伊朗歷來首個職業桌球手，2022年首度贏得排名賽，最高世界排名17，目前世界排名23。他最令人印象深刻的不是球技，而是趁去年4月寫下首位伊朗球手晉身桌球世錦賽創舉，呼籲名將奧蘇利雲退休。

他在訪問中直指奧蘇利雲很多方面令他感到沮喪，「哪種傳奇會叫人做笨蛋（numpties）？我跟他仍是好友，但我不喜歡他那種行為……我很喜愛他，是他的球迷，喜歡他做的事情，只是有時他有欠尊重，對桌球運動不好。」繼而更指：「老實說我認為他應該退休，然後讓新一代將桌球運動發揚光大。他身處桌球高峰20年，為我們做過什麼？我看不到運動有任何進步。」

奧蘇利雲忍足一年，終在世錦賽跟華費爾交手前還口。（Getty Images）

當時奧蘇利雲未作任何回應，時隔一年新一屆世錦賽又來到，奧蘇利雲才作出還擊。當知道世錦賽次圈有機會遇上華費爾，奧蘇先扮作不知，反問訪問他的退役球手麥文奴斯 （Alan McManus），「他說過我什麼？我記不起來。」

麥文奴斯回應說：「我記得他說你應該退休」，奧蘇接着才說：「今年他有沒有不斷講起我？我認為他應該學懂收口。」並警告：「別惹怒我，我最喜歡他們針對我，嘲笑我，我最喜歡這樣，那只會刺激我，給我理由交出好表現。」

華費爾與奧蘇利雲之戰，未開波已經口水多過浪花。（Getty Images）

華費爾：「他睡覺時真是個好人」

華費爾今年再度打入世錦賽，首圈遇上中國球手丁俊暉，他在落後局數4：5劣勢下，接連打出一棒117、122和68度，而且只花43分鐘便火速連贏4局，反超前8：5，終以10：6反勝，贏得全場觀眾起站致敬。

不過正是在第13局領先56分時，他竟選擇在不利位置以表演賽方式的花巧一棒，企圖強行打黑波繼續追求147度，而不揀選可穩陣得分目標，被負責評述的前球手福斯（Neal Foulds）批評為不智，指出這行為或被對手丁俊暉視為「侮辱」。

擊敗丁俊暉晉級次圈，華費爾將與奧蘇利雲正面交鋒，這位伊朗球手再顯球場內外皆惹火本色，「他是桌球運動傳奇，當他睡覺時真是個友善的人。」華費爾稱，「他曾不尊重我，神給予我一個機會復仇。一切關乎我的表現，如果我要成為世界冠軍，便要在他面前站起來。」

自信爆棚的華費爾，促請大家預備好戲上場：「各位，拿起你的爆谷吧。」

兩人曾3度對戰，頭兩次均由奧蘇勝出，直到2022年德國大師賽首圈，華費爾以5：0大勝奧蘇。華費爾稱，「過去已成過去，這會是場精彩比賽。我聽說數天前他談起我，認為我應該學懂收口。我們打的是桌球，他的說話方式卻粗鄙如拳擊，如果我們想桌球有進步，必須互相尊重。」