桌球．世錦賽｜中國小將爆冷再淘汰梅菲　兩次碰頭賽後態度大不同

世界桌球錦標賽首圈，中國小將斯佳輝挑戰「魔術師」梅菲，兩人爭持激烈，打足19局才能分出勝負，梅菲最後一局3度救波失敗，斯佳輝把握機會奠勝，成為唯一的中國球手躋身世錦賽16強。

斯佳輝並非首次爆冷，早在2021年也曾經擊敗梅菲，當時更失言指對手不應出現在場上，引起軒然大波，更遭到死亡恐嚇。梅菲再度落敗後，盛讚斯佳輝有力成為首位中國的世界冠軍。



斯佳輝從資格賽過關斬將，打入世錦賽正賽。（Getty Images）

「魔術師」梅菲（Shaun Murphy）與中國小將斯佳輝在世錦賽首圈碰頭，「魔術師」首局施下馬威，打出一棒131度，即使這名20歲中國球手早段落後，但中段隨即回勇，並曾以局數9：6領先，距離晉級只差一步，但梅菲未有放棄，一口氣連追3局，雙方進入決勝負的第19局。

二人在決勝局爭持不下，斯佳輝領先56：34時打出「士碌架」，梅菲3度救波失敗，斯佳輝有埋檯的機會，縱然他未能清檯，只打剩最後的黑波，但依然順利95：34奠定勝局，一局險勝梅菲晉級次圈，成為今屆世錦賽16強唯一的中國球手，將與羅拔米堅斯（Robert Milkins）爭奪8強席位。

斯佳輝在資格賽連過3關入正賽，如今爆冷淘汰梅菲，這名20歲的中國球手直言視今次比賽為學習機會，對勝仗亦感到喜出望外。

斯佳輝成為今屆世錦賽16強唯一的中國球手。（Getty Images）

上次碰頭引起軒然大波全因梅菲一句話

斯佳輝與梅菲甚有淵源，二人對上一次在2021年的英國桌球錦標賽碰頭，當時仍然是業餘球手的斯佳輝，以局數6：5爆冷淘汰梅菲，直言「業餘球手不應出現在場上」，直言業餘球手不應該參賽，否則是對職業球手不公平。事件立即發酵，梅菲隨後更被死亡恐嚇，及後隨即道歉，強調自己並非輸不起。

梅菲今仗前接受英國小報《地鐵報》的訪問，談及兩年前的爭議，他再度表示後悔，「當時我說了一些無知的蠢話，其後我也得到懲罰了，我當時失去了理智。」

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梅菲上次碰頭失言，至今亦十分後悔。（Getty Images）

兩人如今再度對壘，結局與上次相同，梅菲亦以一局之差飲恨，「魔術師」今次卻收起牢騷，更再三向斯佳輝大笠高帽，「這是屬於斯佳輝的晚上，他由頭到尾發揮同樣出色，他是一個充滿天份的球手，又樂於進攻，我認為他是中國首位世界冠軍，或許不是今年，但也是時間問題。我用盡了一切方法也要落敗，我十分享受今場賽事。」

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