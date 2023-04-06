桌球．世錦賽｜吳安儀轟出個人新高115度　外圍賽憾負英球手出局

世界桌球錦標賽，3名港將力爭正賽資格，其中「四眼Cue后」吳安儀外圍賽首圈鬥英格蘭球手賀特，即使最終以局數8：10力戰憾負，無緣晉級，但吳安儀在今仗轟出生涯最高的115度，雖敗猶榮。



傅家俊與李俊威在世錦外圍賽首圈止步，「四眼Cue后」吳安儀周三（5日）登場，與英格蘭球手米高賀特（Michael Holt）交手。

吳安儀首局先拔頭籌，即使次局即被追平，安儀第3局轟出一棒115度，再取領先，吳安儀生涯首度「一Cue過百」，同時打破女子球手在世錦賽的最高度數紀錄。米高賀特及後連取3局反超前，安儀亦未有放棄，中段一口氣連追3局，其中在第10局再度「起Break」打出84度，曾經局數反先6：5，可惜未能保住優勢，結果以局數8：10憾負，在世錦外圍賽首圈止步。

吳安儀即使在世錦外圍賽出局，依然打出個人生涯最高的115度。（吳安儀Instagram截圖）

吳安儀在2021年3月獲得外卡，可連續兩季出戰世巡賽，如今打出生涯最高度數，為兩季世巡賽劃上句號。縱觀吳安儀的兩個世巡賽球季，面對男子球手即使輸多贏少，但依然有不少精彩時刻，就如英國公開賽反勝前世界冠軍杜靴迪（Ken Doherty）晉級正賽，同樣成為全英錦標賽首名女子球手在桌球三大賽取勝。

吳安儀來季能否繼續出戰世巡賽，就要等待世界桌球總會會否再發外卡，否則就要透過「Q School」爭奪參賽資格。

桌球｜吳安儀歷史性獲兩屆世巡賽資格 難掩驚喜：爭啲整燶個晚餐