桌球世錦賽｜伊朗球手炸散紅波報復奧蘇利雲　遭大炒仍不後悔

世界桌球錦標賽16強，衛冕的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）對戰伊朗球手華菲爾（Hossein Vafaei）。華菲爾賽前稱過往與「火箭」交手時，對方曾發脾氣，認為他不懂尊重人。

「火箭」終以行動說話，僅花兩節便以13：2大炒對手晉級8強，賽後亦發表一番感言。



28歲的華菲爾現時世界排名23，是首名在世錦賽贏過比賽的伊朗球手，他在32強淘汰丁俊暉後曾談及16強對手奧蘇利雲，重提2021年德國大師賽外圍賽交手時的事：「（奧蘇利雲）應該要打得更像個男人，不要玩心理戰、發脾氣亂打球和不尊重我，當時有7000萬至8000萬人在伊朗看着我比賽的。」當時奧蘇利雲落後華菲爾0：4時炸散紅波，最終以0：5告負，被外界批評不尊重對手。

華菲爾（右）賽前批評奧蘇利雲曾不尊重自己。（Getty Images）

「奧蘇是一個傳奇，在枱上是如此出色的球員，也是一個很好的人——但只限於他睡着時。」華菲爾進而指，奧蘇若是為桌球運動好，更應以身作則，「若你對別人做不好的事、傷了別人的心，神會讓別人有機會向你報復的。」

當時他也說道，若最後被「火箭」以13：0大炒，「我還是會為能參賽而開心的，大家準備好爆谷吧！」事實上，當年德國大師賽賽前，奧蘇利雲曾指職業桌球賽門檻太低、有年輕球員過份自信等，未知是否因而觸怒華菲爾。

奧蘇利雲再對華菲爾，壯態大好。（Getty Images）

然而觀眾大概未能花太多時間好好享受爆谷，雖然華菲爾在賽事第二局以牙還牙，炸散紅波引來現場觀眾譁然，但最終只得勢頭，奧蘇不慌不忙地拿下該局，而在分為三節的賽事中，奧蘇首節已領先到6：2，最終只花了兩節便以13：2淘汰華菲爾，最後兩局更分別打出一棒破百的107及116分，令他生涯一棒破百次數突破1200次，當中200次是在世錦賽中打出。

奧蘇輕鬆晉級8強。（Getty Images）

比賽結束後，奧蘇利雲與華菲爾有講有笑，賽後他被傳媒問及如何看待華菲爾賽前的言論，「火箭」答道：「很多年前我也對亨特利做過一樣的事，當時有人煽風點火，否則我不會說那種話。」他說的是2002年世錦賽4強前，稱要將亨特利「打到逃回他的悲慘人生之中」，最終遭對方淘汰，「之後我一直後悔，問自己為何要這樣做。亨特利足足有兩年不跟我說話，但他是我的偶像呀，為何我會如此不尊重他？兩年後我向他道歉，他說已事過境遷，我們才變回好朋友。」

比賽結束後，兩人已有講有笑。（Getty Images）

講起華菲爾，奧蘇說：「我不覺得難受呀，我愛他，他是個好人，也是個出色的球員。因為他的簽證問題，他過得並不容易，看到他要承受的一切也令人難過，但他可以繼續進步的，這場敗仗會使他變得更強，他還年輕，有潛質成為世界前16名的球手。」

奧蘇利雲表示自己曾與華菲爾犯過一樣的錯，但也稱對方是個好人。（Getty Images）

華菲爾也被問道為何在第二局炸散紅波，他也不否認是「複製」奧蘇在2021年德國大師賽對自己做過的事：「人人都知當時發生過什麼事，我真的不喜歡那件事，人人的生活都有難處，不應該將負能量發洩在別人身上。」他直言不後悔自己說過的話，「桌球是很受歡迎的運動，總是出現在新聞中，若桌球沒有我，就會很沉悶了！有個性總是好的，這樣才能吸引大家呢。」

華菲爾顯得大情大性。（Getty Images）

雖然輸波，但也炸過紅波，華菲爾表示自己已然出氣，「無論他對我做過什麼，我都已經還回去了，所以我再也沒有對他不好的理由，他也明白的，他向我說，大家做個朋友吧。我希望他能贏得冠軍，因為他真的很強。」