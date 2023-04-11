桌球｜奧蘇利雲自爆年輕時曾染毒癮　感慨：「我竟能活到47歲」

7奪桌球世界冠軍的「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），再次在訪問中談到年輕時的輕狂歲月，承認曾受酗酒和毒癮所害，「24、25歲時從未想過能當上世界冠軍」，更遑論是如今成就。

他甚至連自己能否活下去都成問題，說道：「我竟能活到47歲。」



說到奧蘇利雲，充滿侵略性的球風、幽默的言語風格、左右開弓的橫溢天賦，使這名47歲老將成為無數桌球迷及桌球手心中無可撼動的偶像。

他日前接受英國《太陽報》專訪時再次提及，年輕時曾有一段受酒精和毒品所害的黑暗歲月。

已為桌球界代表人物的奧蘇利雲，提及自己年輕時一度受酒精和毒品所害。（Getty Images）

「如果你問1998、1999年時那個24、25歲的我，我絕不會說什麼『贏得世界冠軍感覺很好』之類的說話。正如現在我看着自己的孩子健康成長，如果你問當時的我，我肯定會回答你『絕不可能』。」

他坦言如今回望過去，心中湧現很多情緒，「『OK，我做到了。』但這不是指我贏得錦標什麼的，而是我竟然活到47歲，沒有被送到什麼瘋人院和毒窟。」

奧蘇利雲年青時便嶄露頭角，1997年便創下最快一棒147紀錄，至今仍未被打破。（Getty Images）

理解迷失的年輕人

今年年初的中國假球案驚動桌球界，奧蘇利雲意外地為涉案球手發聲，認為他們需要幫助，當時他說：「或許他們在絕望中被迫這樣做，而這樣並非一個理想狀況。」今次專訪，或許因為曾有同樣經歷，他再次對那些誤入歧途的人表示同情。

「我非常尊重那些容易上癮、迷失自我的人，這並非因為他們是失敗者，而是因為他們擁有一種容易上癮的特質。有很多偉大的音樂家、運動員或是其他層面很出色的人，都屈服在這種特質之下。」

「有時候他們只是想管理自己的生活，又或是壓力到來。有些人會沉迷賭博，有些人會沉迷酒精，有些人會暴食。」他說道，「外來刺激是一樣非常有魔力的東西，我曾是名癮君子，我非常了解。」

奧蘇利雲表示通過跑步、健身，成功擺脫酗酒和毒品問題，認為成長和生活環境會大大影響一個人的行為。

奧蘇利雲去年來港時便不時到郊外跑步。（Strava）

「如果你背後沒有一個良好的家庭，會很容易誤入歧途。只要我保持不沾毒癮，保持清醒，對現在的我來說，一切都是額外獎勵。」

「只要我精神狀態良好，我便會感到幸福——這是定律一；」他說道。「定律二就是謹記定律一，除此之外沒有定律三。」