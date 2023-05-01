足總盃︱傑志反勝入決賽　爭議判決成關鍵　東方隊長點出一大差距

東方與傑志於五一勞動節爭奪今屆足總盃最後一個決賽席位，在旺角大球場2780名觀眾見證下，傑志終戰至加時險勝東方，但尾段球證兩次判決都惹來爭議。



過去兩屆足總盃分別因疫情停辦及腰斬，在上一屆足總盃（2019/20年球季）奪冠的東方算是衛冕身份，今季只剩這項盃賽可爭，今仗有後衛鐘樂安觸傷舊患缺陣。不過，「藍鳥」亦明顯為5月7日港超煞科戰對理文留力，主將明加索夫不入大軍名單，改派聯賽僅踢過1次正選的沙根巴耶夫上陣。

煞科日傑志對理文門票今日於旺角場預售，有球迷排隊搶購。（袁志浩攝）

東方早段靠壓逼搶得主動，7分鐘簡古爾反擊由右邊推入中路，再橫傳巴杜姆燙射僅僅高出。戰至14分鐘，保羅面對角球傳中出迎甩手，這位港足門將欲回身用手打走皮球，卻疑撞跌巴杜姆被吹罰十二碼，東方由巴杜姆親自操刀射入，領先1：0。

保羅被指撲跌巴杜姆。（袁志浩攝）

「藍鳥」之後踢得更積極，31分鐘米基爾接應左路傳中，前柱飛剷改變皮球方向，潘沛軒衝前近門加一腳卻欠力度，被葉鴻輝擋走。近仗取代丹恩奴域的潘沛軒完半場前再有機會，左路窄角度用右腳燙射，惟埋門越楣而去。

後備兵艾力士建功 金信煜「對辦」

傑志下半場換入艾力士與「長人」金信煜，後者在球迷高呼「Wookie」歡迎下，表現明顯比過去數場比賽有改善。64分鐘，這名韓國前國腳禁區內心口一控再半車身抽射，只是角度太正，但仍贏得觀眾熱烈掌聲。

3分鐘後，羅拔圖右路斬中，後柱的艾力士力壓高素巴耶夫跳頂彈地波入網，追至1：1。兩隊90分鐘內再無紀錄，需加時分勝負，東方先有蔡立靖個人突破後起腳被保羅接實，「藍鳥」則由金信煜窩利「回敬」，葉鴻輝僅僅單手托出底線。

後備入替的艾力士頭槌為傑志追平。（袁志浩攝）

球證尾段兩判決惹爭議 梁振邦：不予置評

比賽在加時下半場掀起高潮，116分鐘，朱康銘禁區內與艾力士腳撞腳，兩人雙雙倒地，球證陸建燊判傑志獲得十二碼，「藍鳥」由米基爾輕鬆射入反超前。然而完場前羅梓駿禁區內疑踢跌高素巴耶夫，球證卻無表示，東方球員激動地上前理論。結果傑志險勝2：1，晉身決賽後，將於本月13日鬥標準流浪爭冠。

東方球員尾段包圍球證投訴。（袁志浩攝）

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東方隊長梁振邦賽後承認，球隊確實有犯錯，輸波無可厚非，「全隊發揮不錯，但足球就是這樣，對方是有質素的，自然能把握機會。」對於球證尾段兩次爭議性判決，他沒有回應太多，「球證判了就判了，但希望他們會翻看片段，看看決定是否正確，其他不予置評。」

連同高級組銀牌戰至互射十二碼階段落敗，東方今季六鬥傑志未嘗一勝，梁振邦坦言球隊板凳深度不足，差距難以拉近，「分別在於尾段對方換入場的球員都是有經驗的，我們卻是年青球員，但這段時間其實很重要，結果令反差愈來愈大。」

梁振邦對球證判決不予置評。（袁志浩攝）

東方今季已肯定「四大皆空」，可是梁振邦沒有為此感到特別可惜，強調球隊目標非爭冠，而是培訓更多年青球員，「這部份（的目標）我們達到了，小將有很多出場時間，展望未來幾年，希望他們一路進步、接班。」

朱志光透露收起明加索夫的原因。（袁志浩攝）

朱志光「娶老婆論」談金信煜

至於傑志主帥朱志光就透露，因明加索夫已累積4張黃牌，今仗拒絕冒險派他上陣，意味在足總盃與聯賽冠軍之間，球隊已分了輕重。雖然「藍鳥」早段落後，但朱志光慶幸東方領先下縮後，「方便我們放兩個中鋒（艾力士與金信煜）出來，因他倆難跑動、防守意識較弱。」

提到新援金信煜狀態有所提升，朱志光尚算滿意，強調會有耐性地給對方時間，「娶了老婆，就算不適合也不能立即趕她走，也要嘗試相處，唔通連飯都唔准佢食？」他指會繼續留意球員恢復情況，望今仗不會消耗太多體力，影響球隊鬥理文時的表現。