港超聯︱大埔來季續戰　棄外聘新帥成轉機　主席：更好地利用班費

曾在2018/19球季曾奪得港超聯冠軍的大埔足球會，3年前自降甲組後今季再升班，但早前傳出或棄戰下屆港超，至昨日又突然「轉軚」宣布繼續參賽。

球會周日（30日）舉辦創立20周年就職典禮，主席林奕權親自解釋有關決定。



大埔早前傳出來季或不續戰港超，主教練李恒滙上周受訪時曾指球會去向未明，隊長陳曉鋒則稱對情況「不樂觀」。不過，事情發展至昨日突然180度轉變，大埔在官方專頁發表聲明，確定會繼續參與下屆港超。

大埔足球會主席林奕權。（袁志浩攝）

大埔足球會今日於林村許願廣場舉行就職典禮，並設「千人宴」慶祝創會20周年，身為大埔區議員的球會主席林奕權透露，球隊主帥李恒滙及守門員教練陳家麒相繼在季尾移民離隊，管理層雖曾物息新本地教練，但難免有所擔心。

「新教練來的話，可能會帶5、6個新球員，或是不懂球會操作，要重新磨合的話，等同白費了過去一年的時間。」他補充，球會認為已在隊內的教練，會更了解球員跟球會，提升他們擔任主帥效果會更好，「我們問教練們辦不辦得到，他們有信心，我們便決定嘗試一下。」

目前大埔教練團包括葉佳、呂志興等老臣子，林奕權指仍未決定最終主帥人選；而葉佳身兼大埔女足、梯隊主教練，能否有時間及精力再執掌男足成未知數。

大埔教練團包括老臣子葉佳（左二）、呂志興（右二）。（袁志浩攝）

至於球員方面，林奕權稱已托李恒匯與球員商討合約問題，正待回覆，希望在兩周內處理好。他表示，球隊今季班費700多萬港元，預計來季數字相約，「想把班費利用得更好，濃縮一點，放更多資源在本地球員及訓練上。例如教練走了兩個，（預算）可能就減一個；兼職或即將退役的球員，也會仔細考慮（是否續約）。組軍模式也會差不多，但暫未考慮新外援。」

林奕權最後指，滿意球隊今季表現，「可繼續努力做得更好，會給球員多點機會發揮。」他透露聽聞有新區隊下季升上港超，各隊期待百花齊放，提高聯賽競爭性。

大埔足球隊成員也有出席千人宴。（袁志浩攝）

大埔青訓出身的隊長陳曉鋒，則坦言對球會續戰港超感到欣慰，「本身跟隊友都很忐忑，因為已季尾，其他球會的球員都續約了，我們選擇不多，大埔踢我們才有得踢，否則各散東西，多謝老闆及贊助商讓我們繼續踢。」他希望來季球隊會取得更好成績，至少能打入積分榜上半版，「今季表現不穩定，只要改善及加強信心，有信心可以做到。」