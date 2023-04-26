英超名宿費迪南訪港　撐曼城挫阿仙奴奪英超　港會七人賽下月復辦

香港足球會七人足球賽相隔4年後再舉辦，5月26至28日在香港足球會展開名人賽及主賽，前英超射手費迪南（Les Ferdinand）獲邀到港出席抽籤儀式，大談對今季英超冠軍的看法。



香港足球會七人足球賽將於下月26至28日舉行，是賽事自2019年後復辦，屆時包括英超球會阿士東維拉、紐卡素、李斯特城、富咸、白禮頓等26支球隊，將參加主賽事及名人賽。

本地球隊方面，傑志、大埔足球會、港會及香港隊都會派球員參賽。當中「藍鳥」與富咸、澳門代表鄒北記及新加坡足球會（Singapore Football Club）同組；港隊則遇上白禮頓、狼隊及新加坡板球會。足總行政總裁譚秋朗透露，屆時港隊名單會由技術總監安頓挑選，料以成年隊與梯隊球員組成，「主要想讓亞運適齡球員汲取經驗。」

香港足球會七人足球賽將於下月26至28日舉行。（袁志浩攝）

費迪南談英超爭標形勢

球迷最關心的名人賽會在首日賽事（26日）展開，大會指球員名單尚未落實、有待公布，但相信會有為人熟悉的名宿來港。在記者會上為賽事抽籤的前熱刺及紐卡素射手費迪南（Les Ferdinand）就笑言自己不會落場，但就有機會再來港欣賞賽事，「想看看一班英超的明日之星。」值得一提，現效力曼城中場基亞利殊，2013及2014年亦曾隨維拉參與港會七人賽，並當選該屆神射手。

費迪南曾於1995/96年度效力「喜鵲」，球隊當年季中一度領先曼聯10分，惟最終後勁不繼被紅魔反壓奪冠。他形容情況與今季阿仙奴及曼城之爭十分相似，「我認為曼城擁有主導權，今輪賽事（兩隊交手）會很重要，但這就是大家熱愛英超的原因，因為一切都很難預計。」被問到看好哪一隊拿下英超，費迪南稱：「我曾是另一支北倫敦球隊（熱刺）的球員，所以我必須回答是曼城。」

曼城今晚深夜會主場對阿仙奴，是今季英超爭標關鍵一戰。（Getty Images）

曼城中鋒夏蘭特今季首度登陸英超，目前僅上陣28場便取得32個入球，效率驚人。在英超總共攻入149球，史上排行第11位的費迪南便看好對方，有一日可打破前英格蘭國腳舒利亞的260球紀錄。「你能看到曼城在他加盟後變得更強，以他這個年紀（22歲），假如能留在英超發展，毫無疑問能破盡所有紀錄。」

另一邊廂，紐卡素在剛過去一輪英超以6：1大破熱刺，目前排聯賽榜第三，費迪南指季前只預計球隊會以積分榜上半版「衝線」，相信球隊下季會變得更強。「他們甚至打入了聯賽盃決賽，如果真的獲得來季歐聯席位，就有能力簽入更強的球員。」他認為這都歸功於主帥艾迪賀維（Eddie Howe），「他不只帶來了成績，更幫助球員進步，這點是最重要的。」

費迪南來港為港會七人賽抽籤。（袁志浩攝）

港會勢為下季港超增兵

另外，港超球會港會亦有派主教練東尼咸英頓出席記招，他透露大部份球員下季將留隊，但會視乎預算，在香港招攬5至6名球員加盟，「他們都是現在踢港超的全職球員，對加入我們很有興趣。球隊今季長期依賴兩名中堅，防線、進攻中場、中鋒等位置都有需要增援。」

他再表示，港會足球場將於今年6月中更換新一代人造草地，預計9月初可投入使用，意味球隊季前備戰時需另覓場地。