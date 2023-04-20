西甲｜41歲祖亞昆宣布季後退役　「一直嘗試讓足球成為藝術」

這一天終於到來。

貝迪斯周三（19日）宣布，41歲的祖亞昆（Joaquín）將在季尾退役，結束他23年的球員生涯。他在影片中向球迷告別，並表達自己對球會的不捨之情。



貝迪斯在官方Twitter發布多條影片，宣布這名隊長將在季尾退役。「我想說這個時刻終於到來，告訴你這會是我作為貝迪斯球員的最後一個賽季。不過這不是告別，我們將很快再見，因為我會繼續在你身邊，捍衛我的生命，貝迪斯已成為我的生命。」

「我會以不同的方式繼續生活下去，但會與這些年一樣，有着同樣的感受與快樂。」他續說道。

在另一條影片中，他穿上西裝走進美術館及當地古蹟：「在這23年間，我一直嘗試讓我的足球成為藝術，讓它一代又一代地被世人銘記。從古典到當代，已經只剩下掛起的球靴，我的藝術。一扇通向永恆的窗戶。」

影片中，祖亞昆掛上畫有數字「17」及貝迪斯球衣的畫作，然後轉身離開。（Twitter影片截圖）

貝迪斯在Twitter上表示這是他們不想發布的新聞，其中一條影片，是祖亞昆不斷親吻球衣上的會徽，流下淚水，久久不能平復。巴塞隆拿官方也轉發祖亞昆宣布退役的影片。

祖亞昆出身自貝迪斯青訓，2000年升上一隊，2005年助球隊贏得隊史第二座西班牙盃冠軍。之後他轉投西倫西亞，先後效力過馬拉加及費倫天拿，2015年回歸貝迪斯，一直效力至今。去年他更以隊長身份帶領球隊再奪睽違17年的西班牙盃，成為佳話。

祖亞昆在2005年以主力身份助貝迪斯贏得西班牙盃冠軍。

祖亞昆在去年曾以隊長身份，帶領貝迪斯奪得睽違17年的西班牙盃冠軍。（Getty Images）

在兩次效力貝迪斯的合計14個球季裏，祖亞昆在各項賽事上陣521次，攻入68球。此外，這名前西班牙國腳在西甲已累積出戰615場，與前西班牙門將蘇比沙列特（Andoni Zubizarreta）的聯賽出場次數最多紀錄只差7場，今季西甲還輪下9輪，意味祖亞昆有望在退役前打破紀錄，成為西甲史上上陣次數最多球員。