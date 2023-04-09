西甲｜傳皇馬主將輸波打人　遇襲小將堅稱被屈：我沒說過那種話

皇家馬德里在今輪西甲主場2：3敗予維拉利爾，距離榜首的巴塞隆拿越來越遠，更傳出賽後皇馬中場華維迪拳毆黃潛小將巴爾拿（Alex Baena）。

有指華迪維之所以襲擊巴爾拿，是源於巴爾拿在3個月前一場賽事中的一句說話，但這位黃潛球員矢口否認。



多間外媒報道，在皇馬2：3敗予維拉利爾後，中場華維迪在球場停車場的維拉利爾隊巴旁邊等候，當巴爾拿出現時便趨前，對他說「重覆一次你在球場上對我說的話吧」，隨後更拳打了巴爾拿。

西班牙體育頻道El Chiringuito TV稱，維拉利爾「擁有事發經過的影片」，其後又發布一段影片，稱是巴爾拿離開球場時的片段，並拍到他的臉頰腫起。

西班牙《馬卡報》指，皇馬及華維迪一方聲稱巴爾拿在今年1月19日的國王盃賽事中，曾向華維迪說：「真悲傷呢，你的兒子不會出生了。」同年2月，華維迪的伴侶Ｍina Bonino在社交媒體透露自己一度以為流產，但經過一輪檢查後，才發現胎兒仍在健康成長，意味若巴爾拿真的有說過那番說話，當時Mina Bonino正有孕在身。

華維迪與其伴侶Mina Bonino及兩人的兒子。（Instagram@minabonino）

不過巴爾拿事後在Twitter發文矢口否認，寫道：「能在班拿貝嬴波當然很開心，但同時對於我在賽後所遭受的暴力而傷心。同時，我對一些有關我的傳言感到驚訝，我絕對沒有說過那種話」，巴爾拿又轉發一段質疑《馬卡報》報道的留言，指出Ｍina Bonino在2月才公開一度以為流產的消息，他又怎能在1月便得知事件。

巴爾拿堅稱沒有說過那番狠毒的說話。（Getty Images）

但《馬卡報》未幾又反擊指巴爾拿轉發的留言「不盡正確」，稱在那場國王盃賽前5日，Mina Bonino已發文稱「這幾星期是我們經歷過最艱難的時間」，《馬卡報》指當時已有傳言指她流產，巴爾拿有機會在當時已知悉。

不過，無論是皇馬或維拉利爾也尚未公開回應事件，真相撲朔迷離。ESPN則指，維拉利爾已跟西班牙警方聯絡，並商討進一步行動，而巴爾拿本人會決定是否控告對方。