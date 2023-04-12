西甲｜華維迪打人事件現羅生門　被毆小將報警　西甲主席：應受罰

皇家馬德里中場華維迪日前在西甲主場敗予維拉利爾後，被指在停車場等候及拳打「黃潛」小將巴爾拿，雙方各執一辭。

有西班牙媒體連指巴爾拿在3個月前一場賽事中，曾以華維迪女友流產的傳聞嘲諷對方，但巴爾拿強烈否認，最終決定報警指控華維迪，並第二度發聲明，稱「讓法律決定結果」。



在傳出華維迪拳毆巴爾拿後，西班牙《馬卡報》指，皇馬及華維迪陣營聲稱巴爾拿在今年1月19日的國王盃賽事中，曾向華維迪說：「真悲傷呢，你的兒子不會出生了。」同年2月，華維迪的伴侶Ｍina Bonino在社交媒體透露自己一度以為流產，但經過一輪檢查後，才發現胎兒仍在健康成長。

不過巴爾拿隨即發出第一次聲明，並強烈否認曾作這番言論，他周日再發第二次聲明。

華維迪被指在班拿貝球場的停車場襲擊巴爾拿。（路透社）

「上周六對皇馬賽後，我被一位同業襲擊了，事發之後出現了許多不同的說法，估計是來自對方陣營的，那些說法指我希望他的家庭成員受到傷害。但一直沒有（我說過這種話的）證據，也不可能找得到。」

他續寫道，認為對方是「以自身的不幸去合理化自己的暴行，當中的謊言比拳頭帶來更大傷害」，並指出事件令自己的家人也遭受攻擊，「那些要脅、侮辱和希望我家人死去的訊息，所帶來的傷害是無法逆轉的。」巴爾拿表明已向警方報案，「就讓司法去解決吧，現在我的唯一目標是集中在我的事業上、並幫助球會實現目標。」

巴爾拿連番否認自己曾以華維迪的不幸事件攻擊對方。（Getty Images）

華維迪一直保持沉默，而其伴侶Ｍina Bonino則在巴爾拿的第二次聲明後發文，談及自己在腹中胎兒未知能否存活時的不安，並反駁巴爾拿指華維迪「以自身的不幸去合理化暴行」，Mina寫道：「想像一下，我們要克服這一切，然後你說我們是以自身不幸去獲得好處，這令我心碎，這種言辭比什麼都更令人受傷，我也還沒準備好去再揭露這一切。」

「我們從不贊同暴力，對於你遭受的威脅——我也一樣有收到——很抱歉，但那不是我能控制的。我不想說那兩個月（有機會流產）的不安有多壞，我想保持沉默，不想談這話題，但拜託了。在我們經歷這一切後，你還要說我們在利用這種不幸呢。」

華維迪（左）及伴侶Mina（右）。（Instagram）

她最後指，「有些界線是不能超越的，不是一切都能以足球解決的，人生有很多不公平的事，有些界線一旦觸碰到，會造成別人的痛苦。」她最後解釋華維迪的沉默：「若有人沒有公開發言，是因為他們不想重新講述一次整件事，而只想一切盡早平息。」

到底巴爾拿有否與華維迪有其他磨擦，仍然不得而知，雖然維拉利爾決定不向賽會正式投訴，但西班牙的反暴力委員會已主動介入，並會在下周開會分析事件，有機會將案件轉介到西班牙足總，由西班牙足總決定處分。西甲賽會主席迪巴斯（Javier Tebas）表示正等候反暴力委員會的處理，又強調：「（華維迪）被挑釁也許能減輕他的罪行，但也不能合理化他的行為……那種為應當受罰。」